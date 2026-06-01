Ã‰nergie solaire : TSE renforce ses engagements et obtient la certification B Corp TM

TSE annonce l’obtention de la certification B Corp TM, une reconnaissance internationale dÃ©livrÃ©e par l’organisation indÃ©pendante B Lab aux entreprises rÃ©pondant Ã des standards Ã©levÃ©s en matiÃ¨re de performance sociale, environnementale, de transparence et de gouvernance. DÃ©tailsÂ !

TSE a obtenu la certification B Corp TM avec un score de 88,2 pour lâ€™ensemble de ses activitÃ©s et filiales. Cette certification vient saluer plusieurs engagements dÃ©jÃ dÃ©ployÃ©s par TSE, notamment en faveur de la biodiversitÃ©, de la responsabilitÃ© de sa chaÃ®ne d’approvisionnement et de l’amÃ©lioration continue de ses pratiques. Parmi les engagements mis en Å“uvre par l’entreprise :

-Â Aucun projet en dÃ©veloppement dans des zones sensibles pour la biodiversitÃ©, telles que les parcs nationaux, rÃ©serves naturelles, sites Natura 2000 ou ZNIEFF de type IÂ ;

-Â TroisiÃ¨me annÃ©e de partenariat avec l’unitÃ© PatriNat du MusÃ©um national d’Histoire naturelle (MNHN) en vue dâ€™intÃ©grer des outils de prÃ©diagnostic Ã©cologique utilisant des donnÃ©es robustes et appliquer un suivi de la biodiversitÃ© des centrales avec un indicateur global (Lâ€™indice de QualitÃ© Ecologique, IQE) ;

-Â Contribution au fonds Nature Impact du WWF, dÃ©diÃ© Ã la protection de la biodiversitÃ© forestiÃ¨re et Ã la sÃ©questration carbone. AprÃ¨s cinq projets retenus en 2024 reprÃ©sentant 5 400 hectares, sept nouveaux projets ont rejoint le dispositif en 2025Â ;

-Â Lâ€™Ã©valuation des fournisseurs de panneaux photovoltaÃ¯ques selon des critÃ¨res ESG (Environnement, Social et Gouvernance)Â ;

-Â 100 % des acheteurs impliquÃ©s dans l’acquisition d’Ã©quipements pour les centrales sont formÃ©s aux achats responsables, afin de renforcer la prise en compte des enjeux RSE dans la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement

Â«Â TSE est une entreprise fondamentalement engagÃ©e dans la lutte contre le changement climatique, la prÃ©servation de la biodiversitÃ© et la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Ces engagements se manifestent par notre mÃ©tier mÃªme de dÃ©veloppeur et producteur d’Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, franÃ§aise, compÃ©titive mais Ã©galement par des pratiques notamment d’achat et des procÃ©dures RSE ambitieuses. Nous sommes trÃ¨s fiers de cette labellisation qui rÃ©compense notre vision et nos engagements.Â Cette reconnaissance vient consacrer plusieurs annÃ©es de travail pour structurer, mesurer et amÃ©liorer l’impact de TSE sur l’ensemble de ses activitÃ©s Â» dÃ©clarent Mathieu Debonnet et Pierre-Yves Lambert codirigeants de TSE.