La CommunautÃ© de Communes du Pays de Mormal continue sa transition Ã©cologique via lâ€™autoconsommation collective

Implantée au cœur de l’Avesnois dans le département du Nord, la Communauté de Communes du Pays de Mormal compte 50 000 habitants et regroupe 53 municipalités de la région Hauts-de-France, parmi les plus dynamiques sur le sujet des énergies renouvelables. Ayant entrepris depuis plusieurs années sa mutation énergétique avec l’installation d’une chaudière à bois dans la Caserne Clarke de Landrecies, le territoire poursuit sa mue avec la mise en œuvre d’une installation solaire en autoconsommation collective. Cerise sur le gâteau : une intégration esthétique à souhait grâce aux tuiles solaires max d’EDILIANS utilisées lors de la réfection complète de la toiture du bâtiment !

Edifiée au XVIIIème Siècle pour abriter les régiments de cavalerie, la Caserne Clarke, rebaptisée ainsi en hommage à un maréchal Napolénien né à Landrecies, est un bâtiment R+1 imposant de 100 m de long par 20 m de large. Par les matériaux utilisés pour sa construction, il fait écho au savoir-faire artisanal local de l’époque mêlant de la brique rouge typique de la région, de la pierre et une toiture en tuiles terre cuite rouge flammé.

Réhabilitation et préservation d’un patrimoine historique

Totalement désaffecté suite au plan de redéploiement des armées, à l’instar de nombreux autres casernes militaires, le site en friche est cédé aux collectivités locales dans les années 2000. Restauré de main de maître par la communauté de communes de Mormal/Maroilles à l’époque, il retrouve de sa superbe et accueille désormais les services techniques du Pays de Mormal, celui du droit des sols ainsi qu’une maison de la petite enfance.

Le Pays de Mormal, acteur de la transition énergétique grâce à une installation photovoltaïque en autoconsommation collective

Attachée à préserver la planète notamment par le développement des énergies renouvelables, la communauté de communes a entrepris dès 2019 des travaux visant à mieux maîtriser les consommations de la Caserne Clarke qui, par sa surface imposante, représente un poste de dépense énergétique conséquent. Après l’investissement dans une chaudière à bois déchiqueté pour le chauffage du bâtiment qui a largement permis de diminuer la facture, les services techniques se sont attelés à la rénovation de la toiture vieillissante dont certaines tuiles étaient abîmées. Se pose alors la question d’y installer des panneaux photovoltaïques afin de non seulement couvrir les besoins en électricité du site mais surtout de redistribuer le surplus en autoconsommation collective aux édifices situés dans un rayon de moins de 20 km.

Un pari solaire réussi

Si l’un des pans de la toiture de la caserne orienté à 50° Sud-Ouest constituait l’emplacement idéal pour accueillir du photovoltaïque, « sa situation au cœur du centre-ville face aux habitants landreciens exigeait une solution qui s’intègre parfaitement bien à l’environnement et au style architectural du bâtiment, contrairement aux produits classiques existants qui sont surélevés par rapport à la couverture. Or, nous tenions absolument à conserver l’aspect originel de la caserne et créer si possible une harmonie, que cela ne se voit quasiment pas en quelque sorte » explique Daniele Druesnes, Vice-Présidente en charge de l’environnement, de la transition énergétique et du développement durable de la communauté de communes du Pays de Mormal. Pour répondre en tous points au cahier des charges, le bureau d’études Energies-SB a alors vivement recommandé les tuiles solaires max rouges d’EDILIANS, « un des rares fabricant à fournir ce type de solutions photovoltaïques dans une couleur terracotta proche de celle du bâtiment militaire » souligne Daniele Druesnes.

Depuis janvier 2024, la nouvelle toiture de la Caserne Clarke est ainsi revêtue de l’écran de soustoiture AERO TOP 30, de 900 m² de tuiles Tenord Huguenot en coloris Flammé rustique et de 600 tuiles solaires max rouges d’une puissance globale de 36 kWc sur une surface de 300 m². L’ensemble bénéficie ainsi d’une garantie d’étanchéité de 30 ans !

Un gain de 63 tonnes de C02 sur la durée de vie de l’installation

Avec une production estimée de 960 000 kWh sur 30 ans, la Caserne Clarke produit et consomme désormais sa propre électricité solaire à hauteur de 37% et la partage, via le gestionnaire du réseau public de distribution, en autoconsommation collective à hauteur de 90% avec le centre administratif, le conservatoire de musique de Le Quesnoy ainsi que les déchetteries de

Landrecies et Le Quesnoy. « Entre l’inflation et le prix de l’énergie qui continue à augmenter, cet investissement d’un montant total d’un peu plus de 310.000 € (dont 150.700€ pour le solaire) subventionné par l’état et la région (FRATRI) , devrait être amorti d’ici 12 ans » poursuit Daniele Druesnes. Au-delà d’avoir reçu un excellent accueil des habitants de Landrecies qui ont jugé la mise en œuvre des tuiles solaires très réussie sur ce bâtiment patrimonial auquel ils sont profondément attachés, celle-ci devrait permettre d’économiser 32.000 kWh/an et de réaliser un gain de 63 tonnes de C02 sur la durée de vie de l’installation. De quoi réduire considérablement l’impact carbone de la ville de Landrecies mais aussi de la communauté de communes du Pays de Mormal !