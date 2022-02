Nouvelle Ã©tape pour le panneau solaire REC Alpha Pure sans plomb grÃ¢ce Ã  un certificat CERTISOLIS bas carbone

Basée en Norvège, REC Group annonce avoir obtenu un certificat CERTISOLIS bas carbone pour son panneau solaire sans plombREC Alpha Pure. Cette certification permet de qualifier officiellement la série REC Alpha Pure pour les appels d’offres du secteur public et les installations en toiture d’une puissance de 100 à 500 kWc en France, ce qui donne les moyens aux installateurs certifiés REC de tirer parti de nouvelles opportunités pour développer leurs activités sur le marché du solaire français.

Avec moins de 550 kg d’éq. CO 2 par kWc, le panneau REC Alpha Pure est parfaitement conforme aux conditions d’éligibilité de la Commission de régulation de l’énergie française (CRE). Selon Reinhard Lampe, Vice President Sales and Marketing REC Solar EMEA, « Le secteur du photovoltaïque ayant un rôle de plus en plus important à jouer dans la lutte contre le changement climatique, nous nous devons d’accroître encore davantage notre durabilité. REC s’efforce, depuis 25 ans, de rester à l’avant-garde des technologies solaires extrêmement performantes pour encourager la transition énergétique mondiale. En parallèle, nous prenons encore plus au sérieux notre responsabilité, celle de proposer des innovations durables. Grâce à sa faible empreinte carbone et à sa conception sans plomb, la série REC Alpha Pure est un choix évident et convaincant pour les développeurs de projets en France qui souhaitent véritablement réduire au minimum leur impact sur l’environnement ».

Une empreinte carbone beaucoup plus faible pour une industrie plus propre

Aujourd’hui, l’empreinte carbone des panneaux solaires est un sujet de plus en plus important, le solaire étant, en général, le bon choix, les avantages qu’il procure peuvent toutefois varier. Selon des estimations, si les ~200 GWc de panneaux solaires allant être installés cette année dans le monde représentaient une empreinte carbone de 10 kg d’éq. CO 2 par kWc de moins, l’industrie pourrait éviter 2 mégatonnes d’éq. CO 2 , soit l’équivalent de 4,6 millions de barils de pétrole. Pour participer aux dernières périodes d’appels d’offres réservées aux acteurs des énergies renouvelables dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie de la France (PPE2), la CRE exige que l’empreinte carbone de tous les panneaux solaires soit certifiée par CERTISOLIS. Pour être intégrés à des installations en toiture d’une puissance de 100 à 500 kWc et aux offres PPE2, les panneaux solaires doivent afficher une empreinte carbone inférieure à 550 kg d’éq. CO 2 par kWc.

REC Alpha Pure, pour une révolution en faveur de l’énergie propre

Doté de demi-cellules à hétérojonction sans espacement entre cellules, l’une des technologies les plus avancées au monde, le panneau REC Alpha Pure offre jusqu’à 410 Wc de puissance au sein d’un format compact. Avec 222 watts/m², soit l’une des densités de puissance les plus élevées du marché, il permet aux particuliers et aux professionnels de profiter d’une exploitation optimale de l’espace et d’économies encore plus importantes sur leurs factures d’électricité. Grâce à une puissance supérieure qui permet de compenser une plus grande quantité d’émissions carbone, le panneau solaire Alpha Pure sans plomb donne les moyens aux clients de protéger davantage l’environnement en évitant la dissémination ultérieure de plomb au sein de l’écosystème. Le REC Alpha Pure bénéficie de la conception REC à double panneau et de la technologie brevetée à cellules et boîtier de raccordement compartimentés qui fait le succès des panneaux solaires REC, notamment de la série Alpha originale et primée. La nouvelle série REC Alpha Pure est éligible au pack REC ProTrust Warranty exclusif, qui offre une couverture de 25 ans sur le produit, la performance et la main-d’œuvre, avec une puissance garantie d’au moins 92 % après 25 ans de fonctionnement.

Encadré

REC, un engagement fort pour la RSE

Comme tous les panneaux solaires REC, la série Alpha Pure est fabriquée au sein du site de production haute efficacité conforme aux pratiques de l’Industrie 4.0 de REC situé à Singapour. L’entreprise encourage en permanence les programmes d’économies concernant l’énergie, l’eau et les déchets, et utilise l’énergie solaire de ses installations en toiture pour réduire sa propre empreinte carbone. Sur son site de production en Norvège, REC a inventé une technologie permettant de convertir le kerf, un produit dérivé du processus de production de wafers, en silicium de qualité solaire et de réduire drastiquement son empreinte carbone. REC s’engage pour la mise en œuvre d’une responsabilité sociétale holistique conformément aux principes directeurs de l’ISO 26000.