Energie solaire et humanisme renouvelable : Sol Solidaire va pouvoir Ã©quiper 500 logements sociaux

A l’issue de son 1er appel à projets, l’association Sol Solidaire va pouvoir équiper environ 500 logements sociaux en panneaux photovoltaïques et réduire ainsi la facture d’électricité de leurs habitants. Un investissement humaniste qui coche les deux cases du social et de l’environnemental. De quoi inspirer les candidats à la Présidentielle !

Lors d’un point presse organisé à l’occasion du Congrès HLM à Bordeaux, André Joffre, PDG de Tecsol, et Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance & Associés, ont présenté le bilan du 1er appel à projets de l’association Sol Solidaire, en présence des bénéficiaires et des mécènes, et avec la participation via un message vidéo des parrains, la comédienne Amelle Chahbi et le réalisateur Jean-Pascal Zadi. Ce moment a été l’occasion de la signature de la lettre d’intention de financement pour le projet de Sonain de Sia Habitat dans les Hauts de France, l’un des 5 lauréats de l’AAP 2020. Pour sa première édition en 2020, l’association a levé plus de 150 000 euros auprès de plusieurs entreprises (AMARENCO, ARaymond, BRED, ENEDIS, Enerlis et d’autres en cours de confirmation), des collaborateurs de TECSOL qui ont fait un geste sur leurs salaires, ainsi que des donateurs de la plateforme de crowdfunding HelloAsso.

20 % d’économie sur les factures

Ce budget permet de financer l’installation de panneaux solaires sur 5 immeubles ou lotissements abritant 500 logements sociaux. Ces derniers sont situés dans les régions Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et à La Réunion. Les bailleurs sociaux concernés s’engagent à fournir gratuitement les électrons solaires produits localement, ce qui devrait permettre à leurs locataires de réaliser jusqu’à 20% d’économie sur leurs factures d’électricité. « Nous sommes fiers de présenter le bilan de ce 1er appel à projets », expliquent les représentants des membres fondateurs de l’association, Arnaud Leroy, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance & Associés, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, André Joffre, président de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat.

Lancement l’appel à projets 2021

« Nous remercions vivement les mécènes qui sont précurseurs dans le soutien de ce type d’initiatives. Sol Solidaire démontre que la transition énergétique peut être un puissant levier de progrès social. » A l’occasion du point presse, les membres fondateurs ont également lancé l’appel à projets 2021 de l’association. Les acteurs du logement social qui souhaitent faire bénéficier leurs locataires du dispositif de Sol Solidaire ont la possibilité de candidater jusqu’au 7 janvier 2022.

www.solsolidaire.fr/