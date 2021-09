1er concours de cuisine solaire sous le patronage de Guillaume Gomez Ambassadeur France de la Gastronomie

Organisé l’Université d’Aix Marseille, Polytech-Marseille, le restaurant solaire Le Présage et l’association Les Festins Photoniques, le 1er concours de cuisine solaire mondial s’est déroulé samedi 25 septembre dernier sous le patronage de Guillaume Gomez Ambassadeur France de la Gastronomie. Invité surprise de l’événement : une météo capricieuse ! « Ce fut une super journée pour la chaleur solaire et la révolution solaire délicieuse, les équipes ont mis la barre haut en terme de qualité de cuisine, malgré les nuages jusqu’à 13h00 » s’enthousiasme Richard Loyen. En effet, c’est sous la grisaille qu’a démarré le concours à 10h00, et ce jusqu’à 13h30. Cependant, aucun participant ne s’est découragé ! Ca a coupé, ça a rapé, ça a prépare, ça s’est adapté, ça a fait mariner pour une cuisson à froid, ça a utilisé les 5 min de soleil quand il y en a eu. Et toujours avec le sourire aux lèvres, sans se départir de la bonne humeur, dans l’espérance de quelques rayons de soleil. Contre toute attente et avec un ciel gris foncé continu jusqu’à l’horizon, le soleil arrive à percer vers 13h30, et durablement. A brides abattues, tous les plats sont envoyés aux fourneaux et les cuisiniers s’exclament de joie. 15h00 : tous les plats sont prêts, sont beaux et bons, et le jury composé de Ludovic Parisot, directeur régions Sud de Engie, Gabriel Guillet, doctorant au laboratoire IUSTI (AMU-CNRS-Polytech Marseille) financé par la Région Sud et le restaurant Le Présage, Richard Loyen, représentant de l’association « Les Festins Photoniques » et Clément Flint, cuisinier au Présage, peut déguster et juger des plats de fort belle facture ! Fin du concours, tout s’est au final bien passé ! L’édition 2022 s’annonce prometteuse, à l’aune de ce retour d’expérience certes un tantinet trop nuageux…