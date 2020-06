Â« Vue dâ€™ensemble du marchÃ© des systÃ¨mes de recharge Â» : une puissance de recharge plus Ã©levÃ©e pour lâ€™Ã©lectromobilitÃ©

Cela fait vingt ans que le paysage énergétique de l’Allemagne est en mutation. La sortie du nucléaire est décidée et la sortie du charbon est aussi en passe de devenir réalité. L’arrêt programmé des centrales capables de couvrir les besoins de base alimente le débat sur la sécurité d’approvisionnement et la menace d’une pénurie d’électricité. Le développement massif du photovoltaïque et des accumulateurs d’énergie représente une partie importante de la solution. Les prévisions actuelles d’EuPD Research dans le cadre de l’étude « Energiewende im Kontext von Atom- und Kohleausstieg – Perspektiven im Strommarkt bis 2040 » (Transition énergétique dans le contexte de la sortie du nucléaire et du charbon – perspectives sur le marché de l’électricité à l’horizon 2040) l’ont récemment confirmé. En outre, il est nécessaire d’instaurer une infrastructure énergétique qui réponde aux défis du nouveau monde de l’énergie.

Une plus grande diversité de produits

C’est précisément cet aspect qu’aborde la nouvelle formule d’EM-Power Europe à Munich avec ses solutions concrètes. Ce salon professionnel international bien connu élargit son champ et ciblera du 9 au 11 juin 2021 les questions de gestion énergétique et de solutions énergétiques en réseau, dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande plateforme européenne du marché de l’énergie. The smarter E Europe propose néanmoins dès cette année une multitude de contenus numériques.

La nouvelle vue d’ensemble du marché présente les quelque 150 bornes de recharge, wallbox et câbles de recharge flexibles qui existent actuellement, ce qui dénote une croissance remarquable par rapport à l’année précédente où on ne comptait encore qu’environ 90 produits. Un autre point fort concerne les applications et les logiciels. Le document compile les données des produits et systèmes disponibles et livrables pour un usage domestique ou commercial.

Une nouvelle référence de bornes à CA

La tendance est clairement à l’augmentation des puissances de recharge en matière de wallbox, c’est-à-dire de stations de recharge destinées à un montage mural. Chez les appareils à CA (appelés « stations de recharge normale »), une puissance de 22 kilowatts (kW) est désormais la norme. Les wallbox monophasées de moins de 11 kW sont encore proposées, mais sont en recul dans les offres des fabricants.

En ce qui concerne les systèmes de recharge à courant continu (appelés « stations de recharge rapide »), il s’agit avant tout d’augmenter les puissances de recharge et donc de raccourcir les durées de recharge. De nombreux fournisseurs, surtout des entreprises internationales, regroupent leurs plateformes de produits pour les technologies de courant alternatif et continu. La borne de recharge devient ainsi un produit polyvalent qui maîtrise presque tous les principaux standards de branchement. Rares sont les fournisseurs à encore proposer la prise à contact de protection, autrement dit la norme domestique habituelle pour les prises de courant, comme interface pour le processus de recharge.

Le nombre de bornes de recharge rapide augmente

Le nombre de bornes de recharge rapide à courant continu annoncé par les fabricants pour la vue d’ensemble du marché a nettement augmenté. La puissance de recharge varie entre 50 et 500 kW, sachant que les puissances élevées sont souvent proposées avec de gros systèmes de stockage électrique sous forme de solution en conteneur pour soulager les raccordements au réseau des pics de charge soudains. Pour atténuer cet effet, les systèmes de recharge s’accompagnent de plus en plus fréquemment de dispositifs de stockage très puissants. L’ensemble est alors fourni au client sous forme compacte ou séparée.

Implémentation rapide de fonctions complexes

La vue d’ensemble du marché montre aussi que les fabricants et revendeurs de technologies accordent de plus en plus de valeur à une intégration la plus facile possible de la technologie de recharge au circuit électrique de la maison ou à l’infrastructure des entreprises. La connexion informatique par le biais de différents standards de communication en fait partie. Elle suit la même évolution qu’a déjà connue le secteur solaire avec les onduleurs solaires et les batteries d’accumulateurs : de plus en plus de protocoles sont intégrés aux systèmes pour qu’ils puissent être mis en œuvre sans problème partout dans le monde.

Une autre évolution informatique notable est la complexité grandissante des fonctions telle qu’elle est reflétée par les systèmes de gestion de la technologie de recharge. Citons parmi elles les conditions imposées par la législation allemande sur l’étalonnage et les normes internationales pour les systèmes de paiement et de facturation, la gestion dynamique de la charge, la gestion des horaires d’ouverture et les droits d’accès pour les stations de recharge.

De la carte de recharge à la carte bancaire

Au niveau des systèmes de paiement, il apparaît que les cartes de recharge des différents fournisseurs perdent du terrain, alors que les cartes bancaires conventionnelles progressent. Le client paie l’électricité qu’il recharge de la même manière qu’il règle ses achats au supermarché. Les systèmes spécifiques s’avèrent un obstacle à l’internationalisation. Seuls les grands fournisseurs d’énergie internationaux peuvent imposer leurs propres systèmes et leurs prix.

