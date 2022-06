Ã‰nergie renouvelable thermique, le CHU de Bordeaux passe au solaire

Zoom sur le pôle gérontologique et psychiatrique Henri Choussat situé sur le site de l’hôpital Xavier Arnozan, dépendant du CHU de Bordeaux. Après avoir réalisé en 2016 d’importants travaux de rénovation des bâtiments selon des normes de performance énergétique élevées, ce projet a bénéficié au titre du contrat de développement des énergies renouvelables d’une aide technique et financière proposée par le Département de la Gironde et l’ADEME pour l’installation de panneaux solaires thermiques.

Le site hospitalier accueille près de 350 lits de personnes âgées. 60 m² de capteurs solaires ont été installés sur la toiture de l’établissement. En termes financiers, les économies se montent à plus de 5000 euros annuels et plus encore dans les années à venir au vu de la flambée des prix de l’énergie. Le bureau d’études Tecsol a accompagné le CHU dans la réalisation du projet apportant son expertise technique et administrative.

Cette installation a été financée avec l’aide de l’Ademe via le mécanisme du fonds chaleur. L’investissement s’est monté à 85 000 euros et a été soutenu à hauteur de 34 000 euros par l’Ademe, une aide qui s’applique selon un forfait, compte tenu de la production en MWh (34 MWh sur le projet du CHU). Dès la première année d’exploitation, l’installation a fourni entre 65 et 70% des besoins en eau chaude de l’établissement. Une réussite qui entraîne un nouvel objectif : continuer à installer du solaire thermique sur d’autres bâtiments du CHU de Bordeaux. A quelques jours des Etats Généraux de la Chaleur Solaire, voilà un bel exemple d’une installation de solaire thermique susceptible de donner des idées à bon nombre de maîtres d’ouvrage !

