AI, le vent en poupe sur le marchÃ© du monitoring du photovoltaÃ¯que !

A quelques encablures de Lyon et de Grenoble, implantée quasiment au « milieu des champs », idéalement proche du massif montagneux de la Chartreuse, AUTOMATIQUE & INDUSTRIE, performe, avec plus de 1 GW, installé depuis le lancement de l’activité photovoltaïque (2017), sur le segment du monitoring. Consciente des enjeux du développement durable, soucieuse d’accroitre l’indépendance énergétique de ses clients et de diminuer l’impact environnemental, cette PME de 115 personnes affiche une belle dynamique sur le marché du photovoltaïque.

Le marché d’AI AUTOMATIQUE & INDUSTRIE est composé d’exploitants et de constructeurs de centrales photovoltaïques. « Nous avons mis en service plus d’un GW depuis 2017 ; l’an dernier nous avons réalisé plus de 600 MW en France, soit plus de 100 projets. En outre, forts de notre expertise en automatisme et logiciels de contrôle commandes, nous sommes en capacité de proposer de belles innovations chez nos clients, qui leur permettent d’être retenus favorablement par la CRE. Résultat ? Des clients prestigieux tels que EDF renouvelables, ENGIE, GREENYELLOW…etc viennent renforcer les références d’AUTOMATIQUE & INDUSTRIE » déclare avec fierté Pascal Mioche, Président du Groupe.

Une culture de l’automatisme reproduite dans les centrales photovoltaïques

Capteurs, systèmes de télégestion, solutions d’intelligence artificielle, collecte et optimisation des data, AUTOMATIQUE & INDUSTRIE reproduit la culture de l’automatisme industriel dans ses centrales photovoltaïques. « Poussés par nos clients à innover en permanence, nos services R&D excellent dans l’algorithme des EMS (Energy Management Systèmes), afin d’optimiser les performances de la production et du réseau électrique, tout en assurant sa sûreté de fonctionnement » complète Régis Ruckert, Directeur Général, fraichement nommé. Une fois la centrale installée, AUTOMATIQUE & INDUSTRIE s’attache à accompagner ses clients sur plusieurs types de contrat de maintenance pluriannuels (tierce maintenance applicative, maintien en condition opérationnelle, maintenance assistée par ordinateur…etc.). Savoir prévenir les pannes, identifier les signaux faibles et interrompre la marche lors des saisons basses font partie des retours d’expérience que l’Entreprise maîtrise parfaitement au sein de son département R&D. La maintenance des parcs éoliens existants, l’amélioration des rendements et la maintenance systématique et prédictive constituent ainsi les axes de réflexion prioritaires au sein de son Département R&D.

Innovation : la mise en service des centrales photovoltaïques à distance depuis la crise Covid-19

La pandémie en 2020 – 2021 a poussé AUTOMATIQUE & INDUSTRIE à renforcer la digitalisation de l’Entreprise. Ainsi, dans l’incapacité de se déplacer sur les chantiers des parcs durant cette période, les ingénieurs projets ont mis en service à distance les systèmes d’automation chez leurs clients. Ces derniers ont pu apprécier la baisse des coûts sur leurs contrats, une réactivité encore plus importante, la flexibilité d’une collaboration sur un nouveau format et l’optimisation de leur efficience. Le marché du photovoltaïque, en plein essor, va continuer à se développer, avec plusieurs dizaines de gigawatts à installer dans les années à venir… AUTOMATIQUE & INDUSTRIE devrait ainsi conforter sa place parmi les leaders du système de contrôles commandes automatisées. « Notre ambition est de doubler le chiffre d’affaires à 2026, de passer de 115 à 170 personnes et de renforcer notre positionnement sur l’énergie et l’efficacité énergétique élargie aux bâtiments et à l’industrie » conclut Pascal Mioche, Président d’AUTOMATIQUE & INDUSTRIE.

Encadré

AUTOMATIQUE & INDUSTRIE, les chiffres clés

Créée en 1995, la PME AUTOMATIQUE & INDUSTRIE compte aujourd’hui 115 personnes, spécialisée dans l’ingénierie industrielle et le logiciel en automation (Chiffre d’affaires : 12 millions d’euros cette année et 1 million de résultat net), elle poursuit sa dynamique de croissance (+ 30 % / 2021 sur les énergies renouvelables). Elle entend bien jouer un rôle non négligeable dans la transition énergétique représentant aujourd’hui plus de 60 % de son chiffre d’affaires. Côté références photovoltaïques, AUTOMATIQUE & INDUSTRIE vielle sur des parcs de 1 à 50 MW en France Métropolitaine et à l’export (Madagascar par exemple). Depuis 2017, mise en service de plus d’un GW de centrales ! Sont à dénombrer en 2021 : 4 chantiers réalisés en Nouvelle Calédonie et la réalisation de plus de 600 MW en France (plus de 100 projets).