Lhyfe dÃ©veloppe un Ã©cosystÃ¨me local d’hydrogÃ¨ne vert renouvelable pour la ville de SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd (Allemagne)

Lhyfe, pure player indépendant de l’hydrogène vert renouvelable, a reçu l’approbation de la ville de Schwäbisch Gmünd (Bade-Wurtemberg) pour lancer la construction de son usine de production d’hydrogène vert sur un site industriel d’environ 10 000 m². Programme !

Développé par Lhyfe à Schwäbisch Gmünd, le site de production d’hydrogène vert renouvelable par électrolyse de l’eau est doté d’une capacité allant jusqu’à 4 tonnes/jour (10 MW), ainsi que d’une station de distribution d’hydrogène accessible au grand public et un pipeline pour approvisionner le futur parc technologique « H2-Aspen » en hydrogène renouvelable. L’usine devrait être opérationnelle début 2024.

Solaire et éolien pour alimenter le site en électricité

L’électricité nécessaire à la production de l’hydrogène renouvelable sera assurée par un raccordement à un champ d’éoliennes ainsi qu’à des installations photovoltaïques. Les futurs clients de ce projet sont situés à proximité immédiate du site et dans la région. L’hydrogène sera utilisé comme gaz de process par les clients industriels et comme carburant pour les véhicules à pile à combustible dans les stations de distribution. Pour Richard Arnold, Maire de la ville de Schwäbisch Gmünd : « La coopération avec Lhyfe donne l’impulsion nécessaire pour un développement rapide et fiable du projet H2-Aspen. Avec ce projet, nous voulons offrir aux entreprises de la région une solution énergétique locale, durable et respectueuse de l’environnement. Dans le cadre d’une production durable globale, nous contribuons à créer - et démontrons à quoi peut ressembler - un “parc commercial et industriel du futur”. Cette approche globale, consistant à nous positionner tout au long de la chaîne de valeur de l’hydrogène du projet, est non seulement exemplaire pour notre région, mais aussi au niveau national. »

« Approvisionner l’Allemagne en hydrogène vert à l’échelle nationale d’ici 2025 »

Pour Luc Graré, responsable du développement international chez Lhyfe : « L’objectif de la région est de bâtir une filière de l’hydrogène économiquement autonome. Pour soutenir cet objectif, nous participons activement à la construction et à l’expansion du parc technologique prévu initialement. Grâce à notre expertise dans la mise en place d’écosystèmes locaux de l’hydrogène, et grâce à notre modèle de connexion directe entre les sources d’énergies renouvelables et nos sites de production, nous accompagnons de manière optimale le développement de la région. Après nos précédentes participations à des projets en Allemagne, ce projet s’inscrit dans notre stratégie visant à approvisionner l’Allemagne en hydrogène vert à l’échelle nationale d’ici 2025 ». Lhyfe travaille à une montée en puissance rapide du marché de l’hydrogène vert dans de nombreux pays européens. Divers projets ont déjà été annoncés en Allemagne, notamment des coopérations avec des entreprises telles que la participation au projet H2goesRail de Deutsche Bahn et Siemens Mobility. Cet accord permet à Lhyfe de poursuivre activement le développement de ce projet en Allemagne, dont la prochaine étape est l’obtention de subventions dédiées. Ce projet de 10 MW fait partie des 20 projets en phase de développement avancé (correspondant aux phases « Tender ready », « Awarded » ou « Construction ») annoncés lors de l’introduction en Bourse, pour une capacité totale de 380,5 MW et une entrée en exploitation prévue entre 2023 et 2026.