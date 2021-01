Apex Energies rÃ©alise la plus grande centrale en toiture de Martinique dâ€™une puissance de 1,3MWc

Apex Energies a mis en service la plus grande centrale solaire de Martinique sur les terres de l’exploitation agricole de Marc Ségur. Ce projet photovoltaïque va permettre à l’agriculteur d’exploiter de nouveau ses 6 hectares pollués au chlordécone : une seconde vie pour son exploitation agricole !

Le projet vient à peine de s’achever. Apex Energies n’est pas peu fière de dévoiler la plus grande centrale solaire en revente d’électricité sur le réseau Martiniquais. Cette installation en toiture s’étend sur une surface de 6 hectares de terres agricoles, soit 7 300 m2 de panneaux solaires répartis sur 14 bâtiments. Cette installation est équipée de 4 393 panneaux photovoltaïques, représentant presque trois terrains de football ou encore la consommation d’un quartier de 1 500 habitants. La puissance totale de l’installation est de 1,3 MWc, ce qui équivaut à une production annuelle de 1 750 MWh par an. Cette centrale a aussi une capacité de stockage pour 1 330 kWh qui permet de répondre aux périodes de pointe de consommation de l’ile, durant lesquelles le réseau électrique est le plus sollicité dans la journée. Ce projet photovoltaïque va apporter d’autres nombreux bénéfices pour le client à ne pas négliger. En effet, cette parcelle n’était plus exploitée par l’agriculteur car elle était soumise à une forte pluviométrie, des risques cycloniques et à une pollution des sols au chlordécone. Cette centrale solaire donne donc une seconde vie à ces terres agricoles et permet une reconversion de l’exploitation en réalisant de l’élevage sous serres et des cultures hors sol comme l’hydroponie ou encore l’aquaponie.

Stockage et prévision de production d’énergie

« Nous sommes très fiers de cette grande centrale solaire en Martinique. Cette installation allie les besoins de l’agriculteur à la production d’énergies renouvelables. Ce projet est un exemple pour Apex Energies; il participe grandement à la croissance, mais surtout à notre savoir-faire en tant que spécialiste de la toiture depuis 30 ans. » déclare Pascal Marguet, Président d’Apex Energies. « Cette réalisation alliant notre métier historique, le photovoltaïque en toiture et de nouveaux éléments tels que le stockage et la prévision de production d’énergie, nous fait également passer un cap technique. Nous pourrions capitaliser sur ces solutions à l’intermittence du solaire pour l’avenir. » Cette centrale solaire contribue à la promotion d’une production locale, propre et durable. Elle a été construite dans le respect et la préservation de l’environnement, tout en permettant à l’agriculteur d’exploiter des sols pollués.