VALOREM et Les Mousquetaires, duel au soleil

Dans les Landes, le Groupement Les Mousquetaires et VALOREM signent un PPA et s’associent pour accélérer la R&D dans l’agrivoltaïsme et la vente en circuit court. Un partenariat assez inédit qui fait sens !

VALOREM, opérateur indépendant en énergies vertes, vient d’annoncer un projet agrivoltaïque inédit avec le Groupement Les Mousquetaires, acteur majeur de la grande distribution. La ferme solaire d’une surface de 2 hectares et d’une puissance de 250 kWc sera mise en service début 2024. Avec ce partenariat, le distributeur s’engage à acheter l’énergie produite par la centrale solaire via un contrat long terme (PPA) et à vendre dans ses points de vente locaux Intermarché, les fruits et légumes produits par l’exploitant agricole sous les panneaux solaires. Après une première collecte de financement participatif réussie en 2022, VALOREM proposera une nouvelle levée de fonds sur monparcvalorem.com, pour permettre aux habitants de la région de participer à ce projet innovant.

Une expérience grandeur nature pour accélérer la R&D dans l’agrivoltaïsme

Pour VALOREM, le développement des énergies renouvelables est une opportunité concrète de valorisation des territoires. Le projet DEM&TER est né de cette volonté. D’une surface de 2 hectares et de 250 kWc de puissance, ce projet expérimental sera implanté sur une exploitation agricole située à Losse dans les Landes. « Nous sommes fiers de contribuer, grâce à notre partenariat avec le Groupement Les Mousquetaires, à l’accélération de la Recherche et du Développement dans le domaine de l’agrivoltaïsme. Cette première collaboration s’inscrit dans une volonté commune et une philosophie partagée : favoriser la transition énergétique tout en proposant aux habitants des produits locaux, en circuit court. Nous sommes convaincus que nous nous inscrivons dans la durée et que d’autres projets communs verront le jour » souligne Bertrand Guidez, Directeur Général adjoint chez VALOREM. L’objectif est de tester différentes cultures (framboise, asperge, luzerne) sous les panneaux solaires afin de déterminer celles qui présentent les meilleures performances agronomiques. À cet égard, des trackers permettront aux panneaux solaires de suivre le soleil tout au long de la journée et ainsi d’apporter en été l’ombrage nécessaire pour la croissance des cultures et les protéger des intempéries en hiver. Ces essais culturaux seront suivis par l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) et INVENIO (Centre de recherche et développement de la filière Fruits et Légumes en Aquitaine). Ils étudieront les rendements, la croissance des cultures et les conditions nécessaires pour atteindre cet objectif.

Le Groupement Les Mousquetaires et VALOREM : une collaboration inédite pour favoriser la vente en circuit court

Le projet DEM&TER témoigne également de la volonté de VALOREM d’innover dans le secteur de l’énergie verte et durable, notamment dans l’agrivoltaïsme. Ce projet inédit est accompagné pour la première fois par un distributeur. Le Groupement Les Mousquetaires prévoit d’acheter l’énergie produite par la centrale solaire via un PPA (contrat d’achat-vente de gré à gré entre un producteur et un acheteur pour une période donnée) ce qui permettra de maîtriser le prix d’achat de l’électricité sur une durée de 20 ans. Ce dispositif offre également la possibilité aux locaux de consommer des produits en direct du producteur. En effet, les denrées alimentaires cultivées sous les panneaux photovoltaïques, seront vendues dans les points de vente Intermarché situés à proximité du parc solaire. Pour Bruno Breyne, chef d’entreprise Intermarché en charge de la Direction Energie du Groupement Les Mousquetaires : « Ce partenariat met en lumière l’engagement du Groupement comme acteur de proximité responsable. L’achat de l’énergie produite par la centrale solaire DEM&TER répond à notre besoin de réduire nos coûts énergétiques et de limiter l’exposition des points de vente à la volatilité des prix du marché de l’énergie. L’achat des fruits et légumes produits sous les panneaux solaires répond à notre volonté de proposer à nos clients une offre de produits locaux, sains et de qualité. Plus globalement, ce projet s’inscrit dans notre credo Producteurs & Commerçants : nous sommes à la fois dotés d’un pôle agroalimentaire proche du monde agricole, et d’un formidable maillage de magasins ancrés dans leur territoire. »