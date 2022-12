Les bornes Wallbox de recharge de vÃ©hicule Ã©lectrique jouent avec le solaire

Dans un contexte énergétique tendu avec des coûts qui augmentent et des risques de pénuries pressants, adapter sa consommation est indispensable. Pour cela, les bornes de recharge de l’entreprise Wallbox intègrent des solutions pour une gestion intelligente de l’énergie en proposant notamment d’exploiter les surplus de production solaire. Smart !

La fonction Eco-Smart, lancée à l’été 2022, permet à Wallbox, concepteur et fabricant de bornes du soft au hardware, d’enrichir son offre et de devenir un challenger sur ce segment.

myWallbox, l’application de gestion de l’énergie pour optimiser la recharge chez les particuliers

En complément de sa gamme de bornes de recharge compactes, puissantes et connectées, Wallbox propose à ses clients une fonction appelée Power Boost. Un compteur, à installer par un professionnel qualifié en même temps que la borne de charge, est relié directement au tableau électrique afin d’assurer la communication entre le réseau et le chargeur. Une fois les paramètres de l’installation électrique enregistrés dans l’application myWallbox par le professionnel, Power Boost prend en compte la puissance disponible dans le réseau pour alimenter la borne en conséquence. De façon dynamique et totalement autonome, le software adapte en temps réel la puissance délivrée à la borne lorsqu’un véhicule est en train de charger pour éviter toute surcharge du réseau risquant de faire disjoncter l’installation. L’utilisateur est ainsi assuré de bénéficier de la puissance maximale de charge en toute sécurité pour son habitation.

Consommer en priorité le surplus de production solaire

Au quotidien, les utilisateurs des solutions Wallbox peuvent également réaliser des économies en programmant simplement, au jour ou à la semaine, depuis l’application myWallbox la charge de leur véhicule. En privilégiant par exemple une recharge sur les créneaux correspondant aux heures creuses, ils limitent les coûts. Toujours dans l’optique de limiter les dépenses liées à la recharge d’un véhicule électrique, Wallbox a dévoilé cet été une toute nouvelle fonctionnalité paramétrable depuis l’onglet de l’application myWallbox : Eco-Smart. Les particuliers mais aussi les entreprises disposant d’un parc solaire, peuvent ainsi choisir la source de l’énergie qui alimente la borne de charge et consommer en priorité le surplus de production solaire. En mode Full-Green, seule l’énergie solaire est utilisée mais l’on peut aussi opter pour une combinaison entre énergie solaire et réseau électrique selon les besoins de l’utilisateur, c’est le mode Eco. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, Wallbox est l’une des seules entreprises à proposer cette option novatrice.