Energie : CVE accÃ©lÃ¨re sur les projets d’autoconsommation photovoltaÃ¯que

Fort de sa légitimité sur l’autoconsommation photovoltaïque, CVE, producteur indépendant d’énergies renouvelables, multiplie les projets pour le compte d’entreprises de toute taille. Cette solution, qui leur permet de produire elles-mêmes une partie de l’électricité nécessaire à leur activité, s’impose comme une voie d’avenir. En effet, d’après les estimations de CVE, si toutes les friches et le bâti industriel, commercial et agricole de la région PACA étaient recouverts de panneaux solaires, l’énergie produite couvrirait la consommation électrique de près de 6 millions d’habitants.



CVE, producteur indépendant d’énergies renouvelables, n’a pas attendu la crise énergétique pour proposer aux entreprises des projets d’autoconsommation photovoltaïques. Dès sa création en 2009, le groupe a identifié le potentiel écologique et économique de ce type d’installation, permettant aux entreprises de renforcer leur indépendance énergétique dans la durée et de réduire leur facture tout en préservant l’environnement. Dans le contexte géopolitique et l’urgence climatique actuels, le groupe accélère, avec plusieurs projets d’envergure. Son offre d’autoconsommation consiste à installer une centrale photovoltaïque directement sur le site de l’entreprise, sur sa toiture ou en ombrière de parking. La production d’électricité photovoltaïque de l’installation est ensuite directement mise à la disposition de l’entreprise. Cette offre suscite un intérêt croissant de la part des entreprises, et une série d’installations sont aujourd’hui en cours.

Miscellanées de projets

-Les Laboratoires Boiron ont démarré un projet d’ombrières de parking de 700 places qui viendront couvrir 13% de la consommation globale du siège de l’entreprise, à Messimy près de Lyon. Il s’agira de l’une des plus grosses installations photovoltaïques en autoconsommation en France.

-La PME marseillaise Color Foods a déjà inauguré, en juillet 2022, une toiture solaire en injection. Son volet autoconsommation est en cours de développement. L’entreprise couvrira ainsi 30% de ses besoins énergétiques avec une électricité 100% renouvelable.

-Le groupe CHEVAL, entreprise dans le secteur du BTP (CA : 120 M€) va équiper son site de Mondy (Valence) de 3 000 m² d’ombrières solaires, installées sur une aire de stockage de matières premières. 36% de la consommation globale annuelle du site sera dès lors générée en autoconsommation !

-Le groupe MSA, dans l’Ain, acteur de référence de la fabrication de casques de pompiers notamment, développe avec CVE un projet particulièrement innovant : une solution de structures photovoltaïques posées et lestées au sol, très facilement démontables si l’industriel a besoin du terrain pour construire un bâtiment par exemple.

Sécuriser leurs approvisionnements énergétiques à un prix stable dans la durée

« Cet intérêt des entreprises de toute taille pour l’autoconsommation se développe, partout en France, explique Pierre de Froidefond, co-fondateur de CVE. Il s’agit pour elles d’un moyen unique de sécuriser leurs approvisionnements énergétiques à un prix stable dans la durée, grâce à une énergie verte et locale. Selon les configurations, 10 à 30% de leur consommation se trouvent ainsi approvisionnés, ce qui leur permet de diminuer fortement leur facture énergétique, tout en initiant une action concrète en faveur de leurs objectifs RSE ».

L’autoconsommation : une solution d’avenir pour renforcer l’indépendance et accélérer la transition énergétique

La France a pour objectif de multiplier par 10 la puissance installée solaire d’ici à 2050, soit 100 GW au total, avec un équilibre entre installations au sol et sur les toits. Dans le contexte international actuel, le développement de l’autoconsommation apparaît, plus que jamais, comme une évidence, à la fois politique, économique et écologique. La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, en particulier, possède tous les atouts pour jouer un rôle moteur dans cette transition énergétique. Territoire le plus ensoleillé de France, avec une moyenne de plus de 2800 heures d’ensoleillement par an, la région dispose en outre de 11 000 hectares [1] de sites pouvant recevoir des installations photovoltaïques : friches industrielles, bâti industriel, commercial ou agricole. « Si toute ces surfaces étaient recouvertes de panneaux solaires, nous avons calculé que la production d’électricité atteindrait 14 TWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 6 millions d’habitants, détaille Pierre de Froidefond. Cette estimation permet de donner une idée du potentiel, non seulement de la région, mais aussi de toute la France ».

[1] (dont 9 500ha de friches et 1 500ha de toiture sur des bâtis de plus de 10 000m2)