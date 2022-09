Iberdrola et Solvay s’associent pour produire de l’Ã©lectricitÃ© verte

Une nouvelle installation solaire de premier plan produira de l’électricité pour les usines Solvay de Tavaux et de Saint-Fons (France), dans le cadre de l’accélération de la décarbonation du Groupe. Le résultat d’un partenariat gagnant-gagnant avec Iberdrola !

Iberdrola et Solvay s’associent dans un nouveau projet de transition énergétique qui fournira de l’électricité verte aux usines de Solvay à Tavaux et à Saint-Fons, en France. Dans le cadre de cet accord, 172 hectares de terrain seront utilisés pour construire une installation de panneaux photovoltaïques montés au sol. Les entreprises prévoient de signer un contrat vicennal d’achat d’électricité verte pour les usines de Solvay.

Parmi les plus grandes installations solaires en Europe

La centrale solaire, construite et exploitée par Iberdrola Renouvelables France, occupera 77 hectares et comprendra environ 100 000 panneaux photovoltaïques. Le restant de la surface disponible sera consacré à des mesures de préservation afin d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement. Elle produira près de 75 gigawatts (GWh/a), ce qui la place parmi les plus grandes installations de ce type en Europe. Soixante pour cent de l’électricité verte produite sera destinée aux sites industriels de Solvay à Tavaux et à Saint-Fons en France.

“La Transition Énergétique en tant que Service”

Iberdrola met en place l’installation solaire photovoltaïque et un contrat d’achat d’électricité dans le cadre de son offre “La Transition Énergétique en tant que Service”. L’entreprise propose des solutions d’énergie propre sur mesure à ses principaux clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs climatiques et à sécuriser leur approvisionnement énergétique. “Nous sommes ravis de nous associer à Iberdrola pour ce projet d’énergie propre qui réduira considérablement l’empreinte énergétique de nos activités Specialty Polymers et Aroma en France,” a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. “C’est une autre étape importante de notre feuille de route Solvay One Planet, qui nous permet de continuer à placer la barre plus haut, en accélérant nos initiatives, afin d’atteindre notre objectif de neutralité carbone.”

Création d’alliances intersectorielles pour de nouveaux projets solaires

Ignacio Galán, Président et CEO d’Iberdrola, a déclaré : “La création d’alliances intersectorielles en vue de réaliser de nouveaux projets d’énergie propre reste un pilier important de la stratégie mondiale d’Iberdrola, fondée sur l’électrification par les énergies renouvelables, les infrastructures et les systèmes de stockage. Les entreprises jouent un rôle pionnier dans la transition énergétique et ce nouveau projet solaire majeur apportera d’importants avantages environnementaux et économiques. Nous sommes impatients de travailler avec Solvay et de développer davantage notre relation dans les années à venir. ” Le terrain que Solvay affecte à ce projet comprend deux bassins de décantation réhabilités de son ancienne usine de carbonate de soude située dans les communes de Herbitzheim-Willerwald-Sarralbe, dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle de la région Grand Est de France. Ce projet donne dès lors une seconde vie aux friches industrielles pour la production d’énergie renouvelable et accélère sa conversion environnementale. Le projet aura également un impact positif sur l’économie locale et stimulera l’emploi dans la région pendant les phases de construction et d’exploitation. Les fournitures industrielles propres à sa construction seront fournies localement. La mise en service de la centrale est prévue pour la fin de l’année 2025.