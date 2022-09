29 septembre 2022 Ã  11h : pose de la 1Ã¨re pierre du parc solaire communautaire de Leforest (62790)

L’Agglo Hénin-Carvin poursuit sa progression vers la transition écologique de son territoire. Mené par la Générale du Solaire, le chantier de la centrale solaire à Leforest connait une formidable avancée dans un contexte où la crise énergétique incite à repenser les modes de consommation, et à développer l’indépendance énergétique avec des projets de territoire.

Le territoire a longtemps été la source d’énergie de la France avec le charbon. Désormais, il dépend essentiellement des importations : pétrole, électricité nucléaire, gaz…

La production d’énergies renouvelables sur l’agglomération Hénin-Carvin

La production d’énergies renouvelables sur le territoire reste faible et se concentre essentiellement sur la méthanisation, les panneaux solaires sur toitures, un peu d’agrocarburant (colza, tournesol), du miscanthus pour le chauffage et une éolienne à Courcelles-lès-Lens. Avec la centrale de Leforest, la production d’énergies renouvelables va doubler, et même tripler avec l’unité de méthanisation des agriculteurs de Dourges. Avec ce projet, l’Agglo est concrètement engagée dans la transition énergétique, c’est un premier pas qui en appelle d’autres.

La reconversion réussie d’un site communautaire

Le lieu d’implantation de la centrale s’inscrit dans la lignée d’autres projets portés par l’Agglo Hénin-Carvin, à l’image du Parc des îles et de l’écoquartier Sainte-Henriette. Ces deux aménagements communautaires ont vu le jour sur d’anciennes friches industrielles, et la centrale photovoltaïque ne fait pas exception ! Elle occupe aujourd’hui un ancien site d’enfouissement de déchets, fermé en 2017. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de stopper l’artificialisation des terres agricoles, un engagement prioritaire figurant dans le Projet de Territoire écologique porté par l’Agglo Hénin-Carvin. Le groupe Générale du Solaire, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêts lancé par l’Agglo Hénin-Carvin en 2018, prend en charge la réalisation du projet dans son intégralité, du développement à l’exploitation, en passant par le financement et la construction. D’une superficie de 32 hectares, ce site de production d’électricité renouvelable est le plus vaste au Nord de Paris, après celui installé sur l’ancienne base aérienne de l’OTAN à Cambrai Niergnies. Il pourra à terme fournir l’équivalent de la consommation de 6 375 foyers, soit 19,1 GWh/an. Le terrain fera également l’objet d’un éco-pâturage par des ovins, permettant ainsi le développement d’une double activité pastorale-photovoltaïque.

Une vision politique au service de la transition écologique

Les élus communautaires ont bien compris l’urgence de développer ce type de projet sur le territoire. « La production locale d’énergies renouvelables est un cap vers lequel nous devons progresser rapidement. Le bassin minier représente un potentiel énorme en la matière, et nous sommes fiers à Leforest de revendiquer l’une des plus grandes centrales solaires des Hauts-deFrance. » précise Christian Musial, Maire de Leforest et Vice-Président délégué à la transition écologique de l’Agglo Hénin-Carvin. L’implantation de cette centrale solaire s’inscrit directement dans les objectifs du Projet de Territoire écologique voté par l’Agglo en septembre 2021, à savoir la reconversion des friches industrielles présentes sur le territoire et la convergence vers le 0 Artificialisation nette. « Nos friches industrielles représentent à la fois notre passé et autant de solutions pour bâtir l’avenir. Cette fois, nous avons fait le choix du développement des énergies renouvelables, une première sur ce territoire – et une urgence absolue compte-tenu du contexte actuel. L’énergie solaire nous offre un modèle de développement aussi bien local que durable. » explique Christophe Pilch, Président de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

Lancement d’un financement participatif

La plus grande partie du budget est supporté par le groupe Générale du Solaire, cependant les partenaires publics et la population ont également la possibilité d’investir par le biais d’un financement participatif. « La collecte d’investissement participatif du projet sera prochainement accessible sur Lendopolis, permettant d’ouvrir une part substancielle de l’investissement au bénéfice des citoyens locaux. Cette collecte sera réservée aux habitants des départements du Pas-de-Calais (62), du Nord (59) et de la Somme (80) » déclare Chrystel Martin, Responsable Marketing et Communication de Générale du Solaire. De cette façon, les collectivités locales mais aussi les habitants pourront s’impliquer directement dans la transition écologique de leur territoire.

Encadré

Le projet en chiffres

32 hectares de terrain disponibles

34 300 panneaux photovoltaïques seront installés à terme

19,125 GWh/an devraient être produits ; soit l’équivalent de la consommation de 6 375 foyers