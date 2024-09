ENERGESIA rejoint le Groupe ENSIO

ENSIO Group vient d’intégrer en son sein ENERGESIA, entreprise spécialisée dans le photovoltaïque. ENERGESIA devient ainsi une composante de l’offre ENSIO Solaire et renforce l’engagement du Groupe ENSIO à promouvoir une énergie propre et accessible pour tous.

Fondée en 2009, ENERGESIA s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable sur la région Occitanie, grâce à la réalisation de plus de 3 000 chantiers photovoltaïques pour des particuliers et entreprises. En rejoignant le Groupe ENSIO, ENERGESIA, basée à Launaguet (31), Albi (81) et Montauban (82), apporte son expertise reconnue, enrichissant ainsi l’offre ENSIO Solaire. ”Nous sommes ravis d’accueillir ENERGESIA au sein de notre groupe,” déclare Gabriel Streiff, Directeur Filiale ENSIO SUD et Transformation / Achats ENSIO Groupe. “Cette intégration marque une étape importante dans notre mission de porter la transformation des territoires et des entreprises vers des solutions utilisant les énergies renouvelables. ENERGESIA renforce notre capacité à accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs besoins en Construction /Maintenance de Réseaux TÉLÉCOM & ENERGIE.”

Rayonner rapidement sur l’ensemble du territoire national

L’offre ENSIO Solaire capitalise désormais sur les compétences d’ENERGESIA, propose une gamme complète de solutions photovoltaïques adaptées aux besoins des entreprises, industriels, exploitants agricoles, collectivités et particuliers. Cette synergie permettra de développer des projets encore plus ambitieux dans un contexte de demande en forte croissance. “Rejoindre le Groupe ENSIO est une formidable opportunité pour nous,” affirme Stéphan Vinsonneau, Fondateur d’ENERGESIA. “Nous sommes convaincus que notre collaboration nous permettra de rayonner rapidement sur l’ensemble du territoire national, fort de plus de 45 établissements existants chez ENSIO. En combinant notre expertise, celle des collaborateurs ENSIO et un tel réseau d’agences, nous saurons proposer à chaque client une solution adaptée, rapide et qualitative.”