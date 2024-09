Photowatt intÃ¨gre le projet de CARBON pour la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que franÃ§aise

CARBON et EDF Renouvelables sont parvenus à un projet d’accord portant sur la cession de l’entreprise Photowatt, acteur industriel historique dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. Selon cet accord, Photowatt serait intégrée au projet industriel porté par CARBON et s’inscrirait ainsi dans la dynamique de développement en France d’une filière solaire souveraine, durable et compétitive.

CARBON souhaite faire de Photowatt une brique essentielle de son projet industriel, complémentaire et en avance de phase de sa giga-usine à Fos-sur-Mer qui sera mise en service fin 2026. Le projet de reprise de Photowatt par CARBON prévoit un plan d’investissement important de 40 millions d’euros avec la création d’une unité de production de modules photovoltaïques d’une capacité de 500 MWc, soit l’équivalent d’un million de panneaux solaires par an. La mise en service est prévue avant la fin de l’année 2025. Le projet prévoit de maintenir les emplois sur le site de Bourgoin-Jallieu et de porter leur nombre à 200 à horizon 2026.

Une fonction pilote

Cette unité de production permettrait à CARBON d’accélérer sa présence commerciale et de répondre à l’augmentation de la demande de panneaux photovoltaïques Made in France, en particulier sur le marché dynamique du solaire résidentiel. Elle aurait également une fonction pilote, permettant de tester, d’éprouver et d’optimiser les procédés de production des modules (automatisation, robotisation, digitalisation…). « Nous serions extrêmement fiers d’accueillir Photowatt et toutes ses équipes dans la famille CARBON » déclare Pierre-Emmanuel Martin, Président et Cofondateur de CARBON. « Photowatt est une entreprise pionnière pour le photovoltaïque à l’échelle mondiale, créée il y a 45 ans. Son intégration dans CARBON nous permettrait de l’associer au projet le plus important et le plus avancé pour le renouveau de la filière industrielle du solaire en Europe. »

« Donner un nouvel élan à Photowatt »

EDF Renouvelables, propriétaire de Photowatt depuis sa reprise en 2012, cherchait depuis plusieurs mois un partenaire industriel ayant un projet ambitieux, crédible et cohérent pour l’entreprise afin de valoriser le savoir-faire de ses 170 salariés. Grâce à ce projet d’accord, CARBON et EDF positionnent Photowatt comme un pilier central du développement industriel du photovoltaïque en France. « Nous allons investir pour transformer l’outil industriel existant, situé à Bourgoin-Jallieu, et l’inscrire durablement dans l’activité de CARBON. L’objectif est de s’appuyer sur un nom, une histoire, des talents et des compétences uniques en Europe pour accélérer la mise en œuvre de notre projet. » ajoute Nicolas Chandellier, Directeur général de CARBON. Le Groupe EDF s’engage auprès de CARBON sur un accord de fourniture de panneaux photovoltaïques afin de soutenir cette nouvelle production Made in France. « EDF Renouvelables considère que le projet de reprise de Photowatt proposé par Carbon serait de nature à donner un nouvel élan à Photowatt, pérenniser l’activité de l’entreprise et sécuriser les emplois sur le site », déclare Bruno Fyot, Directeur Général délégué d’EDF Renouvelables.

Piquet de grève le 9 septembre dernier

Pour l’heure, le processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel est en cours. Il est à noter que le 9 septembre dernier, plus d’une centaine de salariés sur les 170 que compte l’entreprise tenaient le piquet de grève sur le parking de l’entreprise, à Bourgoin-Jallieu. Carbon “n’a pas levé de fonds” assure Yannick Delorme, élu CFE – CGC au CSE de Photowatt. “L’intérêt, semble-t-il, est financier pour utiliser l’assise d’EDF. Ce n’est pas un rachat, c’est une cession avec un an et demi d’avance de trésorerie qui serait laissé par EDF. On servirait plutôt de marchepied” estime l’élu. Depuis plusieurs années, les syndicats dénoncent l’absence d’investissements de la part d’EDF dans l’entreprise et aujourd’hui, ils pointent du doigt une tentative d’EDF de se décharger de la fermeture de Photowatt. Affaire à suivre…