27 000 panneaux photovoltaÃ¯ques sur les toits de 28 magasins Auchan et Leroy Merlin, installÃ©s par Helexia

En Roumanie, l’un des plus grands projets de transition énergétique verte, est signé Helexia. 28 magasins de l’enseigne Auchan et Leroy Merlin sont désormais équipés de plus de 27 000 panneaux photovoltaïques en partenariat avec la filiale de Voltalia, fournisseur européen majeur de la transition énergétique. Description du projet !

Helexia œuvre pour le solaire en grand ! Quelques chiffres sur le méga projet roumain. Une puissance installée de 12,8 MW et une superficie de plus de 63 000 mètres carrés, représentant environ 9 terrains de football. Les installations photovoltaïques couvrent environ 20 % de la consommation énergétique de chaque magasin et conduisent à une production totale d’environ plus de 14 000 MWh par an. De plus, en développant ce projet d’énergie verte, les entreprises contribuent activement à réduire l’impact négatif sur l’environnement, évitant ainsi la production de plus de 8000 tonnes de CO2 par an. N’en jetons plus !

« La Roumanie est une pièce fondamentale de notre puzzle mondial »

16 magasins Auchan et 12 magasins Leroy Merlin à travers le pays font donc partie de ce projet d’envergure visant à les équiper de panneaux photovoltaïques, couvrant une surface totale de plus de 63 000 mètres carrés. Sur le toit de chaque magasin, en moyenne environ 1000 panneaux sont installés, d’une puissance moyenne de 400 W/panneau, fournissant jusqu’à 20 à 30% de la consommation annuelle d’énergie d’un magasin. Le développement, la construction et l’entretien des toitures solaires sont assurés par Helexia, acteur majeur du secteur de la transition énergétique, présent en Roumanie depuis 2022. En plus de la production d’énergie, Helexia propose des solutions de financement, des projets de mobilité électrique ou d’efficacité énergétique pour aider les organisations en Roumanie à décarboner leurs opérations. « C’est un privilège d’étendre notre partenariat fructueux avec Leroy Merlin et Auchan Retail en Europe centrale. Avec ce type de projets, nous réaffirmons notre conviction que la Roumanie est une pièce fondamentale de notre puzzle mondial et nous sommes fiers d’avoir investi dans son avenir. Pour être un acteur mondial prospère, nous devons exceller en tant que partenaire commercial local » souligne Benjamin Simonis, Directeur Général du Groupe Helexia.

« Les opérations de décarbonisation sont des questions d’une importance vitale pour nous »

Pour Auchan, le projet d’installation de panneaux photovoltaïques s’inscrit dans le cadre des mesures de décarbonation et de transition énergétique verte déjà prévues dans le Plan Climat 2030, avec l’objectif d’avoir un impact direct dans la lutte contre le changement climatique. Parallèlement, conformément à la stratégie de décarbonation de l’entreprise visant à décarboner ses activités, le détaillant a lancé en 2022 un vaste ensemble d’actions pour s’assurer que la consommation d’énergie de l’entreprise diminue de 20 %. « Le changement climatique et les opérations de décarbonisation sont des questions d’une importance vitale pour nous et pour les générations futures. C’est pourquoi nous nous sommes fortement engagés à continuer à investir dans des mesures de protection de la planète, le projet de panneaux photovoltaïques étant l’une de ces initiatives. 16 de nos magasins sont équipés de plus de 18 000 panneaux, ce qui nous permet d’économiser environ 20% de la consommation d’un magasin. Les économies déjà réalisées grâce à l’efficacité énergétique et au plan de sobriété énergétique que nous avons mis en place contribuent de manière importante à maintenir les prix bas au jour le jour » précise Ionuț Ardeleanu, Directeur Général Auchan Retail Roumanie. Pour Leroy Merlin, cette initiative est une manifestation concrète de l’engagement de l’entreprise envers les Objectifs de Développement Durable de l’ONU et l’Accord de Paris. À partir de 2022, le détaillant s’est fixé pour objectif de réduire son empreinte carbone de 5 % par an, de sorte que d’ici 2035, il la réduira de moitié par rapport à l’année de référence. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Leroy Merlin a mis en place une série de mesures innovantes, allant de l’offre de solutions durables pour la rénovation énergétique des logements des Roumains, à la décarbonation de son offre de produits et à l’optimisation de ses solutions de transport.