Cap Vert Energie clÃ´t un financement de 100 Mâ‚¬ et accÃ©lÃ¨re sa croissance

Cap Vert Energie vient de finaliser un refinancement bancaire de 100 millions d’euros lui permettant de devenir l’actionnaire quasi-unique de l’intégralité de son parc solaire en France tout en renforçant sa capacité à financer sa croissance. Une opération qui fait du groupe Cap Vert Energie l’un des nouveaux acteurs de référence sur le marché des EnR en France.

Le financement a été réalisé auprès d’Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole et arrangeur de l’opération, de BPI France et de La Banque Postale. La collaboration de Cap Vert Energie avec Unifergie témoigne d’un partenariat plus large avec le groupe Crédit Agricole qui accompagne actuellement Cap Vert Energie dans le cadre de levées de fonds auprès d’investisseurs institutionnels.

Pour Christine Delamarre, directrice générale d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et des territoires « Cette opération démontre la capacité du groupe Crédit Agricole à financer la transition énergétique et à accompagner sur le long terme le développement de Cap Vert Energie et plus largement des acteurs de référence du secteur des EnR. »

Le portefeuille refinancé est constitué de 86 centrales solaires situées en

France. Ces centrales photovoltaïques sont hébergées sur des bâtiments détenus par des propriétaires avec lesquels CapVert Energie entretient des relations de long terme. Cet engagement dans la durée a permis à CapVert Energie d’obtenir des conditions attractives auprès de ses partenaires financiers sur une durée de 16 ans.

Le cabinet de conseil financier en énergies nouvelles Finergreen a structuré l’opération, en collaboration avec le cabinet Noveo Finance qui a géré les aspects de couverture. Pour Louis Catala de Finergreen « l’opération se distingue par une volumétrie de projets importante et une structuration juridique à plusieurs étages. Nous avons été ravis d’intervenir sur ce projet, qui démontre la capacité du groupe Cap Vert Energie à mener à bien des opérations complexes. »

Avec cette opération, Cap Vert Energie restructure sa dette et dispose de fonds propres pour soutenir ses ambitieux objectifs de croissance. « Ce refinancement illustre notre capacité à faire partie des principaux producteurs indépendants en France. Nous poursuivons notre stratégie de développement en France et à l’international et d’ici 2022, nous prévoyons de multiplier par 8 notre capacité de production d’énergies renouvelables, pour dépasser les 850 MW en exploitation et en construction », déclare Christophe Caille, co-fondateurs du Groupe Cap Vert Energie avec Pierre de Froidefond et Hervé Lucas.

