Energaia (7-8 dÃ©cembre 2022) : les Ã©nergies renouvelables et leurs nouveaux usages

Rendez-vous national des Energies Renouvelables porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Forum EnerGaïa se tiendra les 7 et 8 décembre prochains au Parc des Expositions de Montpellier. Résolument tourné vers de nouvelles solutions concrètes à l’usage des territoires, ces deux jours d’échanges et d’affaires à destination des professionnels et des collectivités locales sont très attendus.

Des nouveautés marqueront cette 16ème édition

Un pavillon sera entièrement consacré au transport et à la mobilité, sujets sur lesquels les collectivités particulièrement mobilisées et l’industrie fortement impactée sont à la recherche de solutions. Rénovation énergétique et bâtiment durable seront également à l’honneur au travers d’un espace dédié. Enfin, l’emploi et la formation dans les énergies renouvelables seront traités à travers un Job Forum inédit.

Informations pratiques

Pré-enregistrement gratuit à partir du 5 septembre 2022

Agenda : Mercredi 7 décembre 2022 de 9h00 à 18h00 / Jeudi 8 décembre 2022 de 9h00 à 17h00

Adresse : Parc des Expositions de Montpellier – Hall B2

Réseaux Sociaux : #EnerGaïa #ForumEnerGaïa