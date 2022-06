Les tuiles solaires rouges dâ€™EDILIANS virent au rouge

Précurseur de la tuile photovoltaïque en terre cuite, EDILIANS ne cesse d’innover pour satisfaire aux réglementations légales concernant la production énergétique. Ainsi est né un coloris rouge pour les dernières innovations, les tuiles ALPHA SOLAIRE, HP 10 SOLAIRE, RHÔNA SOLAIRE et TUILE SOLAIRE MAX qui offre une esthétique sans pareille en toiture. De quoi séduire les ABF !

En matière de photovoltaïque, la discrétion est susceptible d’ouverture de nouveaux marchés, notamment dans les sites sauvegardés. EDILIANS l’a bien compris. Ainsi pour que le plus grand nombre puisse auto-produire une partie de sa consommation d’électricité, les solutions solaires évolutives et design proposées par l’entreprise s’insèrent sur les toits afin de préserver l’authenticité des couvertures rouges. Le nouveau coloris rouge mis au point par EDILIANS s’adapte admirablement aux tuiles emblématiques des régions du Sud et participe à la préservation du charme et de l’identité architecturale des bâtisses modernes ou anciennes, sans changer leur configuration originelle. Les ABF apprécient.

Universelle, la TUILE SOLAIRE MAX rouge est, grâce à son châssis unique, compatible avec l’ensemble des tuiles de couverture du marché : tuiles terre cuite, tuiles béton et ardoises naturelles de tous modèles et tous fabricants (compatibilité soumise aux évolutions du marché). Cette solution particulièrement durable est également très sûre avec zéro sinistre en étanchéité et en incendie depuis sa création en 2002.

Elle offre également :

• Une durabilité sans égal. Elle est en effet imputrescible, résistante à la corrosion et imperméable.

• Une étanchéité irréprochable garantie 20 ans, et extensible jusqu’à 30 ans pour des toitures réalisées avec des tuiles terre cuite d’EDILIANS neuves et compatibles.

• Une solution modulable et évolutive car de nouvelles tuiles peuvent aisément être ajoutées à la toiture.

• Une pose rapide et simplifiée directement sur liteau, en plein carré ou à l’égout, avec des raccords électriques Plug&Play.

Ces tuiles EDILIANS sont ergonomiques, résistantes, recyclables et de production française.

www.youtube.com/watch?v=QYb_pWHdTkU&t=2s