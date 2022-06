Enercoop lance un appel aux développeurs désireux de signer des contrats des PPA) pour une énergie décorrélée du marché

Enercoop et Envinergy publient Lotus 2, un appel d’offres ouvrant à la signature de contrats d’achat d’électricité de long terme (ou “Power Purchase Agreement” – PPA) avec des projets photovoltaïques et éoliens neufs et aux critères environnementaux ambitieux. La coopérative souhaite s’engager au minimum sur 80 GWh. Une réponse à un marché toujours plus imprévisible!

L’Europe et la France vivent une crise énergétique inédite qui pointe les incohérences des fixations des prix de marché et la dépendance aux énergies fossiles. Enercoop n’a pas attendu ce séisme pour construire un modèle économique basé sur le vrai coût de production des énergies renouvelables et accélère sa démarche grâce à l’appel d’offres Lotus 2.

Des critères de pré-sélection environnementaux et sociaux ambitieux

Cet appel d’offres porte notamment sur les principes suivants :

La coopérative souhaite signer des PPA avec des projets photovoltaïques et éoliens de 4 MW minimum pour une durée de 20 à 30 ans ;

Les projets photovoltaïques devront avoir reçu un avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers ;

Ces projets seront analysés à l’aune de la charte d’approvisionnement d’Enercoop. Un actionnariat citoyen sera un atout lors de la sélection. Les producteurs intéressés peuvent directement se tourner vers Envinergy et Enercoop afin d’en savoir plus.

Enercoop, un partenaire de référence pour les professionnels

Enercoop est un acteur reconnu de la fourniture qui alimente plus de 100 000 clients. En 2021, Enercoop commercialise 642 GWh achetés en contrat direct à un réseau de 400 producteurs, dont de nombreux PPA basés sur le coût de production avec des petits sites exemplaires pour des durées de 20 à 30 ans. La coopérative a également changé d’échelle grâce à deux PPA signés avec deux parcs solaires neufs de 5 MWc chacun, mis en service en 2021, qui engagent les partenaires pour 30 ans : l’un à Bissey-sous-Cruchaud (71) et l’autre à La Tour Blanche (24). En 2020, Enercoop a également publié Lotus 1, un premier appel à projets couronné de succès puisque ce sont 3 projets, pour 21 MW et 30 GWh au total, qui ont été sélectionnés et sont en phase avancée de développement. Enercoop souhaite donc reproduire l’opération pour un volume plus important, et attend de nombreuses candidatures.