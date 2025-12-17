Avec Solagria, ManOrga Solar repense lâ€™abri photovoltaÃ¯que

Issue du savoir-faire industriel du groupe ManOrga, la jeune sociÃ©tÃ© ManOrga Solar met son expertise au service de la transition Ã©nergÃ©tique. Forte de plus de 50 ans dâ€™expÃ©rience dans la conception de structures mÃ©talliques lÃ©gÃ¨res, elle conÃ§oit et fabrique dans les Hauts-de-France des solutions photovoltaÃ¯ques alliant robustesse, modularitÃ© et rentabilitÃ©. Et de se lancer dans lâ€™agrivoltaÃ¯sme avec Solagria: la solution photovoltaÃ¯que agricoleÂ !

Â

ConÃ§ue pour rÃ©pondre Ã la diversitÃ© des pratiques agricoles, Solagria optimise le potentiel de chaque parcelle. Quâ€™il sâ€™agisse dâ€™Ã©levages avicoles, bovins, ovins ou caprins, de cultures maraÃ®chÃ¨res ou de voliÃ¨res, cette solution sâ€™intÃ¨gre facilement Ã toute exploitation tout en produisant une Ã©nergie propre, locale et rentable.

Une conception robuste, Ã©conomique et durable

Alliant performance, durabilitÃ© et compÃ©titivitÃ©, lâ€™abri photovoltaÃ¯que Solagria se distingue par une structure lÃ©gÃ¨re en acier MagnelisÂ®, gage de rÃ©sistance et de longÃ©vitÃ©. Son installation modulable permet une adaptation rapide Ã

tout type de terrain et rÃ©duit jusquâ€™Ã 25 % les coÃ»ts dâ€™investissement par rapport aux solutions concurrentes. Â« Solagria illustre une fois encore ce qui motive les conceptions de ManOrga Solar : less is more. Moins dâ€™acier, de piÃ¨ces, de temps de montage pour une meilleure valorisation de vos projets et des surfaces agricoles parfaitement respectÃ©es. Je suis fier du travail de nos concepteurs Â» prÃ©cise Pierre Escarbelt, Directeur GÃ©nÃ©ral.

Un levier dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique

En valorisant les espaces agricoles, Solagria transforme les exploitations en sources dâ€™Ã©nergie renouvelable. AssociÃ©e Ã des solutions de stockage, elle contribue Ã lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique, stabilise la production et sÃ©curise les coÃ»ts sur le long terme. Un choix stratÃ©gique pour les agriculteurs engagÃ©s dans la transition Ã©cologique et la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique des territoires.

Une innovation constructive diffÃ©renciante

Contrairement aux structures traditionnelles Ã poutrelles pleines, ManOrga Solar sâ€™appuie sur des structures en acier profilÃ© Ã froid. Cette conception ingÃ©nieuse rend les abris plus lÃ©gers, plus rapides Ã assembler et nÃ©cessite moins de fondations : un atout environnemental et Ã©conomique majeur. Moins dâ€™acier, câ€™est moins de carbone et des projets plus compÃ©titifs.

Une filiale jeune, portÃ©e par un groupe solide

CrÃ©Ã©e en 2024 et avec dÃ©jÃ plus de 10 MWc installÃ©s, ManOrga Solar sâ€™appuie sur la force industrielle et la fiabilitÃ© du groupe ManOrga, acteur reconnu du rayonnage et des plateformes mÃ©talliques. En associant lâ€™agilitÃ© dâ€™une start-up Ã lâ€™expÃ©rience dâ€™un groupe historique franÃ§ais, lâ€™entreprise propose des solutions performantes, durables et rentables, au service des exploitants, investisseurs et partenaires Ã©nergÃ©tiques.

Â

EncadrÃ©

Quid de ManOrga SolarÂ ?

Filiale du groupe ManOrga, conÃ§oit et fabrique en France des structures mÃ©talliques dÃ©diÃ©es au photovoltaÃ¯que. Son ambition : mettre au service de la transition Ã©nergÃ©tique 50 ans dâ€™expertise industrielle afin de proposer des solutions solaires fiables, durables et compÃ©titives.