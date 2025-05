EnerGaÃ¯a 2025 : construire lâ€™adhÃ©sion pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique

Le Forum EnerGaïa, rendez-vous professionnel emblématique dédié aux énergies renouvelables, revient les 10 et 11 décembre 2025 au Parc des Expositions de Montpellier pour sa 19ème édition. Dans un contexte énergétique incertain, marqué par le report de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), le Forum place en 2025 l’acceptabilité des projets EnR au cœur de sa programmation, pour favoriser une adhésion collective et territoriale essentielle à la réussite de la transition.

Porté par une dynamique de croissance exceptionnelle, EnerGaïa a doublé le nombre de ses exposants en trois ans. En 2024, le salon a enregistré une hausse de fréquentation de 32 %, atteignant près de 22 000 participants, avec 60 % d’exposants fidèles et une présence internationale de 58 pays.

Un salon en forte croissance et au rayonnement international

Avec 550 exposants attendus, 24 000 professionnels, et une surface d’exposition portée à 30 000 m² sur 7 halls, l’édition 2025 confirme l’envergure du Forum et son rôle central au sein de l’écosystème des EnR. Il couvre toute la chaîne de valeur : de la production aux applications, dans les secteurs clés de l’énergie, du bâtiment, de l’agriculture, de l’industrie et de la mobilité.

2025 : renforcer l’acceptabilité des projets EnR

À quelques mois des élections municipales, EnerGaïa 2025 placera l’acceptabilité des projets EnR au cœur de sa programmation. En favorisant le dialogue entre filières, élus et citoyens, le Forum entend contribuer à bâtir une adhésion collective et territoriale, condition essentielle à l’accélération de la transition énergétique. Porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, EnerGaïa est aussi la vitrine des actions régionales en faveur des EnR, au service d’un objectif clair : faire de l’Occitanie la première Région à énergie positive d’Europe.

L’innovation, moteur de la transformation

Après un lancement remarqué en 2024, les Trophées de l’innovation sont reconduits en 2025 pour mettre à l’honneur les solutions concrètes, audacieuses et reproductibles portées par les exposants du Forum. Cette initiative confirme la volonté d’EnerGaïa de positionner l’innovation au cœur de la transition énergétique, en valorisant les projets les plus prometteurs. Cinq prix seront décernés dans quatre catégories transversales :

• Prix International : pour un projet à fort potentiel de développement à l’international

• Prix Déployabilité : pour une solution à mise en œuvre rapide et accessible

• Prix Écosystème : pour une dynamique territoriale ou collaborative exemplaire • Prix Circularité : pour une approche intégrant l’économie circulaire ou permettant des progrès significatifs en la matière

La Région Occitanie remettra également un Prix Spécial “Coup de Cœur” à l’un des 12 projets nominés. Les exposants et co-exposants peuvent candidater jusqu’au 12 septembre 2025, à 12h. Les nominés présenteront leur innovation lors de sessions de pitchs devant le jury et le public le 11 décembre matin, avant la remise officielle des prix.

Une édition augmentée et interactive

Parmi les nouveautés de cette 19ème édition :

• L’ouverture de deux halls supplémentaires pour répondre à la montée en puissance du salon.

• Un programme de conférences revisitées, favorisant l’interactivité et les débats.

• Un carrefour d’échanges valorisé.

Fidèle à son ADN, EnerGaïa renforce en 2025 ses dispositifs pour favoriser la rencontre professionnelle et les partenariats commerciaux :

o Trois espaces dédiés aux business meetings

o Des salles de réunion à disposition des exposants et visiteurs

o La volonté affirmée de renforcer l’attractivité du salon auprès des collectivités territoriales et du visitorat international

En 2025, plus que jamais, le Forum EnerGaïa réaffirme son positionnement stratégique : celui d’un carrefour d’échanges, d’innovation et de décision au service de la transition énergétique.