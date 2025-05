La sociÃ©tÃ© Solar Distribution prÃ©conise le Â« repowering Â» Ã  lâ€™identique

En effet Solar distribution est présent depuis 2008 et connait une notoriété exponentielle dans le domaine du SAV produit, panneaux et onduleurs rares, fabrication sur mesure mais aussi de la distribution classique de références derniers cris. Depuis 2009, Solar Distribution fabrique des panneaux sous la marque O2 Solar, marque française déposée, ingénierie française, garantie 12 ans.

Pour toutes fabrications spécifiques ou de remplacement à l’identique des panneaux d’ancienne et nouvelle génération de 125W à 650W, Solar Distribution répond présent dans le respect des caractéristiques techniques, électriques et mécaniques. « Une reproduction à l’identique de tous panneaux est possible, il suffit de présenter une fiche technique et nous respectons l’ensemble des caractéristiques choisies. Avec davantage de puissance si désiré » précise Stefan Mathia, fondateur de Solar Distribution.

Avec la solution de remplacement à l’identique par une fabrication sur mesure, les propriétaires de centrales conservent leur structure et surtout font de substantielles économies. Sans oublier un gain de temps conséquent avec moins d’appel à la main d’œuvre. « Inutile de refaire le calepinage, de modifier le système d’intégration ou de surimposition, de redéposer les demandes administratives en mairie ou encore de redemander l’accord ERDF (Enedis). On démonte et on remplace, quelques minutes suffisent ! » conclut Stefan Mathia. Un repowering express à moindre coût en somme !