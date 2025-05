EDP sÃ©lectionne huit startups pour accÃ©lÃ©rer le futur des rÃ©seaux Ã©lectriques lors de lâ€™Energy Starter Ã  Lisbonne

La journée portes ouvertes du programme d’EDP offrira un espace de débats sur le rôle de l’intelligence artificielle comme outil d’innovation et les impacts de la géopolitique sur l’écosystème mondial.

Energy Starter, le programme d’innovation ouverte d’EDP visant à accélérer l’adoption de technologies favorisant la transition énergétique, a sélectionné huit startups innovantes pour participer au bootcamp « Future Grids » les 26 et 27 mai. Une journée portes ouvertes aura lieu le 28 mai à Lisbonne, afin de présenter les résultats concrets du programme et de ses initiatives.

Le programme comprend une journée portes ouvertes, accessible à l’ensemble de l’écosystème mondial de l’énergie et de l’innovation. Elle permettra de découvrir les résultats et l’impact des programmes d’innovation d’EDP, ainsi que les technologies et projets disruptifs pouvant contribuer à une transition énergétique plus rapide et plus efficace.

Il s’agit du premier module de la 9e édition du programme, dédié aux solutions pour les réseaux électriques du futur. Il vise à réunir les décideurs d’EDP avec des startups et scaleups (entreprises en expansion), offrant une plateforme puissante pour créer des collaborations de projets à long terme. Pour sélectionner les meilleures startups, EDP a organisé un événement de pitch en ligne et des réunions de suivi, permettant de recueillir les retours de différentes unités commerciales et équipes d’innovation du groupe EDP à travers le monde.

Les startups sélectionnées pour ce module sont :

Camlin (Royaume-Uni) : surveillance en ligne pour anticiper les pannes critiques d’actifs stratégiques

Earthgrid (États-Unis) : technologie de forage plasma pour la construction d’infrastructures énergétiques souterraines.

Fox IoT (Brésil) : plateforme d’IA pour détecter les connexions électriques illégales via des images satellites.

Phoenix Boring (États-Unis) : technologie multi-outils pour la construction souterraine de lignes électriques sans tranchées.

Repath (Allemagne) : analyse des risques climatiques au niveau des actifs et voies d’adaptation ciblées pour un réseau plus résilient.

Sensewaves (France) : plateforme fournissant un modèle précis du réseau électrique, avec visibilité sur les flux d’énergie et les congestions.

Toumetis (États-Unis) : alertes préventives exploitables sur les défaillances d’actifs avant les interruptions, via l’analyse des données réseau.

Voltquant (Royaume-Uni) : assistant virtuel basé sur l’IA pour le secteur de l’énergie, améliorant la productivité des équipes de planification.

Pendant les deux jours de bootcamp, les startups auront l’opportunité de collaborer avec des responsables d’EDP et des représentants de diverses unités commerciales et équipes d’innovation, dans le but d’accélérer le co-développement de projets pilotes et d’accords commerciaux. Elles pourront également accéder à un soutien financier potentiel et bénéficier de l’expérience et du réseau d’EDP Ventures, la société de capital-risque d’EDP.

Après le bootcamp, les startups sélectionnées entameront un parcours de collaboration avec les équipes d’EDP pour affiner, valider et mettre en œuvre les projets pilotes proposés. Ceux-ci seront entièrement financés par EDP et bénéficieront d’un accès à ses données et actifs, ainsi qu’un suivi continu. L’objectif est d’accélérer la viabilité commerciale de ces initiatives innovantes et de favoriser des partenariats à long terme.

En tenant compte de tous les projets d’innovation avec des startups, en plus du programme Energy Starter, EDP a obtenu des résultats remarquables : plus de 150 projets pilotes, 40 mises en œuvre commerciales, 30 investissements en capital-risque, et un total d’environ 140 millions d’euros générés en chiffre d’affaires.