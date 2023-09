Prise de position : les fabricants europÃ©ens dâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que sâ€™opposent au travail forcÃ©

Le Conseil européen de la fabrication solaire (ESMC) a pris récemment une position claire contre le travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement de l’énergie solaire photovoltaïque. ESMC condamne fermement le travail forcé sous toutes ses formes et s’engage à lutter activement contre lui.

Le prise de position d’ESMC comprend des recommandations aux décideurs politiques et un programme de diligence raisonnable en dix étapes sur la manière dont les fabricants de la chaîne d’approvisionnement solaire photovoltaïque devraient travailler pour découvrir et éliminer l’exposition présumée au travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement. « Le travail forcé est une violation des droits humains fondamentaux et ne devrait être accepté en aucune circonstance. Par conséquent, je suis très heureux et fier de notre position ferme contre le travail forcé », a déclaré Carsten Rohr, directeur commercial chez NorSun, coprésident de l’ESMC et membre du groupe de travail de l’ESMC sur le travail forcé et une chaîne d’approvisionnement socialement durable. «

Interdire la vente de produits fabriqués avec le travail forcé

L’UE doit adopter dès que possible une législation solide pour interdire la vente de produits fabriqués avec le travail forcé. Cependant, nous, au sein de l’industrie de la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, devons également travailler de manière proactive afin de mettre fin à l’exposition au travail forcé » déclare Jens Holm, directeur des politiques de développement durable chez ESMC. Au printemps, ESMC a mis en place un groupe de travail sur le travail forcé et une chaîne d’approvisionnement socialement durable. Le mardi 26 septembre prochain le groupe de travail organise un webinaire public sur le travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement solaire photovoltaïque.

