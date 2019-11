EnergaÃ¯a 2019 : Fronius prÃ©sente son nouvel onduleur grande puissance TAURO avec FSP Provence Eco Energie

Depuis plus de 15 ans, Fronius Solar Energy a su écrire une partie de l’histoire du développement des grandes centrales PV. Des centaines de milliers d’onduleurs Fronius IG Plus, ECO & SYMO sont aujourd’hui opérationnels dans le monde entier et sont appréciés à la fois par les installateurs et par les exploitants de centrales solaires. L’arrivée du TAURO répond aujourd’hui à la montée en puissance exigée dans la construction de nouvelles centrales PV où la flexibilité de l’onduleur en termes d’installation et de maintenance devient prépondérante.

TAURO : de l’intelligence dans un corps robuste

L’onduleur TAURO perpétue la tradition Fronius en proposant une solution robuste avec des options de raccordement astucieuses afin de réduire les coûts du BOS. L’option « AC daisy chaining » permet par exemple de construire des kits de 200kWc avec 2 onduleurs TAURO 100kWou 4 TAURO 50kW. Proposé en 2 versions, une version TAURO 50kW avec 3 MPPT et une version TAURO ECO 50kW et 100kW 1 MPPT pour offrir des solutions performantes avec une rentabilité optimale. Les facteurs de coûts CAPEX et OPEX ont été tout particulièrement pris en considération pour garantir une productibilité durable. Une première centrale de 1,2MW mise en service en Grèce près de Kastoria avec 13 TAURO a permis de tester le comportement sous des températures élevées et la compatibilité au réseau électrique local. Il est déjà possible de configurer des installations via le Fronius Solar.configurator accessible sur le portail Fronius www.solarweb.com.

Principales caractéristiques

TAURO ECO 50kW et 100kW

TAURO 50kW 3 MPPT

Protection IP65, solution active cooling avec double paroi ventilée pour assurer un montage extérieur sans risque de derating

Protections parafoudre DC et AC intégrée

Versions raccordement DC décentralisé (chaines en direct via MC4 et fusibles intégrés) ou centralisé (via boîtiers de jonction externes et section de câble admissible jusqu’à 95mm2)

Montage en série jusqu’à 4 TAURO via section de câble max. 240mm2

Disponibilité : juin 2020

