Un arbre solaire a pris racine sur le campus de lâ€™UniversitÃ© de Perpignan

Le 26 novembre a été inauguré l’arbre solaire Elio’s sur le campus de l’UPVD (Université de Perpignan Via Domitia). Fruit du travail de jeunes diplômés du master énergie, cette structure met à disposition des sources d’électricité verte pour recharger portables, ordinateurs et trottinettes électriques. Elle permet aussi d’accueillir étudiants et personnels autour d’un lieu convivial.

D’aucuns disent que l’effet photovoltaïque peut être assimilé à celui de la photosynthèse, les deux interagissant grâce à la lumière de l’astre solaire. Quatre étudiants de l’Université de Perpignan ont pris cette comparaison au pied de la lettre jusqu’à créer un arbre dont le feuillage n’est autre que des panneaux photovoltaïques. L’idée est en 2016 dans la tête d’Artur Lemaire alors en 2ème année de Licence Sciences pour l’Ingénieur, lors d’un cours de Projet Technologique. Lors de l’année universitaire 2017/2018, en Master 1 Énergie, le projet prend une tournure entrepreneuriale. Arthur est rejoint par trois camarades Pierre, Mathieu et Tom qui apporte sa touche de graphiste. En janvier 2019, pour valider leur Master Énergie, le étudiants choisissent de réaliser leur stage de fin d’études de 6 mois sur l’arbre solaire, avec pour mission de faire aboutir le projet, c’est à dire d’implanter le prototype sur le campus de l’Université. Chose faite ! Très design, les branches de l’arbre solaire accueillent six panneaux photovoltaïques de 300 Wc, ce qui porte la puissance de l’installation à 1,8 kWc. « Cela correspond à environ la puissance consommée par un lave-linge. Une fois converti par les onduleurs, le courant électrique alimente les douze prises secteur, qui sont intégrées dans les bancs en bois au pied de l’arbre. N’importe qui peut donc venir s’y brancher librement, pour y recharger un appareil électrique » assure Arthur Lemaire.

Que se passe-t-il s’il n’y a pas de soleil ?

« L’installation électrique étant reliée au réseau de l’Université, quand l’ensoleillement n’est pas bon, ou même quand il fait nuit, les prises sont quand même alimentées. On peut donc recharger ses appareils n’importe quand. Cela présente aussi l’avantage de réinjecter au réseau de l’Université tout le surplus d’électricité qui n’est pas consommée au pied de l’arbre. Ça permet donc de réaliser quelques économies à l’Université. Enfin, le dernier atout, qui est surement l’un des plus important est la création de lien social entre les utilisateurs » poursuit le jeune ingénieur. Depuis septembre 2019, les étudiants sont devenus start-upers et sont accompagnés par l’incubateur UPVD IN CUBE pour 12 mois avec comme objectif principal : la création d’entreprise dans les meilleures conditions. « Concernant la commercialisation, elle sera possible dès la création de la société. Nous sommes capables d’accepter des pré-commandes, livrables dès le printemps 2020 » conclut Arthur Lemaire. La cible : les communes, les collectivités territoriales mais aussi les promoteurs immobiliers qui souhaitent contribuer à la transition énergétique en apportant une source d’électricité en extérieur dans leurs communes par l’énergie solaire.