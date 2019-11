Arnaud RÃ©al del Sarte nommÃ© Directeur gÃ©nÃ©ral dÃ©lÃ©guÃ© Finance de CVE

Christophe Caille, Hervé Lucas et Pierre de Froidefond, associés fondateurs de CVE, annoncent la nomination d’Arnaud Réal del Sarte au poste de Directeur général délégué Finance dans le cadre de l’accélération de la croissance du groupe et de son développement international. Lui seront rattachés les activités administratives et financières, la structuration du financement corporate et le financement des actifs du groupe en France et à l’international. Arnaud Réal participera à la définition de la stratégie de CVE et sera membre du comité stratégique. Il a pris ses fonctions le 12 septembre 2019

Agé de 55 ans et père de 3 enfants, Arnaud Réal débute sa carrière en 1988 chez PWC. En 1991, il intègre Alcatel où il occupe différents postes de Directeur financier pour des divisions du groupe en France et en Belgique, puis de contrôleur financier au niveau du Groupe. En 2008, Arnaud rejoint Technip au poste de Directeur financier adjoint où il a été notamment en charge de la transformation de la fonction Finance, du contrôle financier et du M&A. En 2015, il est nommé Directeur de la Stratégie de Technip et à ce titre, il pilote les projets de transformation du groupe. En 2017, Arnaud rejoint Onet au poste de Directeur administratif et financier. Il est diplômé de l’ESCP Europe et est titulaire du DSCG (anciennement DESCF).

« Christophe ayant décidé de prendre du recul pour consacrer plus de temps à la fondation qu’il a créée il y a un an, Arnaud est le candidat idéal en termes d’expérience et de compétences pour prendre le relais de Christophe dans ses missions opérationnelles », ont déclaré les associés fondateurs. « Avec mes associés, nous nous réjouissons d’accueillir Arnaud au sein de CVE. Son expertise et son expérience financières et industrielles seront précieuses dans le déploiement de la stratégie du groupe, l’accélération de son internationalisation et le changement d’échelle de nos opérations de financement » explique Pierre de Froidefond.