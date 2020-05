ENERFOX lance la FOXâ€™AGIL et rend les bÃ¢timents professionnels autoconsoâ€™ready

La FOX’AGIL, cet outil « agile » s’appuyant sur les technologies et outils ENERFOX, peut être utilisé aussi bien pour monitorer des consommations, mener une étude de dimensionnement d’une installation, que pour gérer cette dernière en mode autoconsommation. Explications !

C’est un truisme. Le dimensionnement d’une installation en autoconsommation requiert une bonne connaissance des consommations du site. Ainsi, le plus efficace est d’enregistrer le comportement électrique général du ou des bâtiments afin d’en analyser les différents profils. Chez ENERFOX, spécialiste de la gestion d’énergie en autoconsommation en milieu professionnel, on sait que cette étape est cruciale pour la réussite d’un projet. C’est pourquoi ENERFOX a conçu la FOX’AGIL, afin de faciliter l’intégration d’un moyen de prise de mesure de nombreux paramètres électriques en amont d’un tel projet.

Un véritable enregistreur de puissance et d’énergie

La FOX’AGIL intègre, pour la prise de mesure des paramètres électriques, une centrale de mesure performante (la FOX’METER) mesurant les puissances (W, var, VA), les énergies (kWh, kvarh, kVAh) et les harmoniques. Elle permet ainsi d’apprécier la qualité du réseau électrique sur le site afin de garantir la maîtrise de tous les paramètres pouvant influencer le bon fonctionnement de l’autoconsommation et ses performances. Grâce à sa précision, elle relève et affiche sur l’interface web associé, VISUAL’FOX, les valeurs au pas de 1 minute. Ce pas d’échantillon révèle des écarts de prévision pouvant dépasser les 15% par rapport à un pas supérieur.

Une solution-matériel agile dans son utilisation

Un seul produit pour analyser un réseau électrique pendant une étude et pour gérer par la suite l’énergie d’un site professionnel en autoconsommation. Tout est pensé pour simplifier son installation sur le site : tores flexibles ; prises de tension munies de pinces crocodiles ; fiches bananes ; paramétrage sans fils via téléphone portable ou PC, modem 3G. Sa connectivité au réseau internet permet aux bureaux d’étude et d’ingénierie de relever à distance et en temps réel les données mesurées afin de réaliser leurs études de profil de consommation et dimensionner l’installation future. De plus, cela permet de n’avoir aucune limite stockage de donnée. « On peut imaginer plusieurs scénarii d’utilisation. Par exemple : l’installateur peut proposer au client final d’acquérir la FOX’AGIL à l’issue de la campagne de mesure. Ainsi il acquière le cœur de la supervision énergétique de son site, qui serait de toute façon installée lors de la mise en place de la source de production locale. En plus, il fera à coup sûr des économies avant même d’autoconsommer » suggère Nicolas Samon, responsable commercial ENERFOX. En effet, à travers son interface VISUAL’FOX, le client a la possibilité de suivre l’évolution de sa consommation. Il peut donc identifier et mesurer directement l’impact du changement de ses comportements.

La compétitivité des entreprises passera par la maîtrise des coûts énergétiques

La jeune entreprise de l’ouest est confiante pour l’avenir et est convaincue que la crise sanitaire que nous connaissons va changer de façon durable l’ordre des priorités des entreprises sur leurs investissements. On peut effet espérer une relocalisation de certaines industries à forte intensité énergétique. Leurs compétitivités passeront par la maîtrise de leurs coûts de fonctionnement, et notamment énergétique, et non plus uniquement sur les coûts d’approvisionnements des matières premières.

Encadré

Quid d’ENERFOX ?

Entreprise de 5 personnes créée en 2018 par 4 associés issus du photovoltaïque, de l’industrie, et de la conception de produits. Elle est hébergée par Laval-Mayenne Technopole à Laval (53). Commercialisée depuis octobre 2019, ENERFOX est aujourd’hui présent sur des exploitations agricoles et d’élevage (bio et non bio), usine textile, magasin, hypermarché, …. ENERFOX est distribué par les réseaux spécialistes de la fourniture de toiture LARIVIERE et de l’électricité REXEL.