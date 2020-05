La Caisse d’Epargne CEPAC accompagne le Groupe ENOÉ Energie en matière d’acquisition et de refinancement de l’endettement

La Caisse d’Epargne CEPAC est intervenue comme arrangeur, prêteur, agent, banque teneuse de comptes dans le cadre de l’acquisition et du refinancement de l’endettement existant d’un portefeuille de 55 projets photovoltaïques, l’une des toutes premières opérations du Groupe. Un montage ad hoc !

La CEPAC, membre du groupe BPCE est intervenue conjointement avec Bpifrance Financement (prêteur) et Natixis (banque de couverture) auprès du groupe ENOÉ Energie dans le cadre de l’acquisition et du refinancement de l’endettement existant d’un portefeuille de 55 projets photovoltaïques. Ces centrales photovoltaïques, d’une puissance installée de 7,2 MWc situées dans le Sud Est de la France, produisent chaque année 10 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 4.000 foyers. Cette opération, structurante pour Enoé, est d’autant plus importante qu’elle lui permet de compléter la liste de ses métiers en devenant de facto un développeur - producteur d’électricité. Elle forme, à ce jour, le premier financement d’acquisition/refinancement du Groupe pour un montant total de dette de 15 millions d’Euros.

Un closing en plein confinement

Le Groupe Enoé qui propose une électricité́ véritablement « 100 % verte », souhaite devenir un acteur de référence dans le secteur des énergies renouvelables en contribuant au développement, au financement, à la construction et à l’exploitation de nombreux parcs solaires, éoliens et hydroélectriques en France. Ces 55 centrales seront exploitées par Enoé Care, filiale dédiée à l’O&M et l’optimisation des actifs.

Au vu de la situation actuelle, toutes les parties prenantes à l’opération ont su rester pleinement mobilisées et ont mené avec succès un closing rendu possible par le recours à la signature électronique. « Cette opération, réalisée dans le contexte du confinement, démontre la capacité de réaction des équipes M&A, juridique et financière d’Enoé mais surtout le soutien de nos partenaires bancaires, qui ont su, en adaptant leur process et en faisant preuve d’agilité, rendre possible ce closing», a déclaré, Anthony Haddad, co fondateur et Directeur Général d’Enoé.

« Heureux de contribuer à l’essor d’un nouvel acteur des EnR »

« Nous sommes très heureux de cette première opération commune avec ENOE, opération que nous espérons être inaugurale d’un partenariat durable dans le financement des opérations de développement de la société. Malgré un contexte inédit, contexte où les équipes de la CEPAC ont montré une agilité remarquable, que nous tenons à saluer, nous sommes heureux de contribuer à l’essor d’un nouvel acteur dans les Energies Renouvelables sur le territoire de la CEPAC, », ont déclaré conjointement Didier Moaté et Amaury Schoenauer, respectivement Membre du Directoire et Directeur des Financements Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC. Il est à noter que la CEPAC est notamment présente dans le sud-Est de la France mais aussi dans les territoires d’outre-mer où elle réalise près de 30% de son CA.