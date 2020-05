Centrales PV sur lâ€™ancien site de lâ€™OTAN de Cambrai : Sunâ€™R Power vient de boucler le financement

Sun’R Power, producteur indépendant d’électricité renouvelable, a finalisé deux opérations pour un total de 17 millions d’euros permettant la construction de deux centrales photovoltaïques au sol sur l’ancienne base de l’OTAN de Cambrai-Niergnies dans les Hauts-de-France. Ces opérations feront de Cambrai l’un des plus importants parcs photovoltaïques de France et le second plus important parc photovoltaïque des Hauts-de-France.

Les acteurs de la filière photovoltaïque sont confrontés à un double défi majeur : celui de la disponibilité du foncier pour développer l’énergie solaire tout en évitant de participer à l’artificialisation des terres, notamment agricoles. Les friches et sites dégradés représentent à cet égard une aubaine pour la filière solaire, offrant des nouveaux espaces pour contribuer aux objectifs français de transition énergétique.

Un financement à 17 millions d’euros

C’est dans cette optique que Sun’R Power développe depuis 2017 le site photovoltaïque de Cambrai-Niergnies. Situé sur une ancienne base militaire de l’OTAN, des terres donc polluées nécessitant des déminages fréquents, ce site comprendra d’ici 2021 cinq centrales photovoltaïques pour une capacité totale de 60MWc. La première de ces cinq centrales a été mise en service en 2018. Sun’R Groupe vient de boucler le financement des deux prochaines centrales, dites Cambrai B et D, en construction depuis la fin 2019 et devant être mises en service d’ici l’automne 2020. D’une capacité de 25 MWc, ces deux centrales, dont le financement est bouclé pour un total de 17 millions d’euros, produiront l’équivalent de la consommation de 5 000 foyers français.

Un actionnariat public dynamique qui majore le tarif de 3€ / MWh

Quatre co-investisseurs font leur entrée au côté de Sun’R Power au capital de la société de projets portant sur les centrales Cambrai B et D : la Communauté d’Agglomération de Cambrai, qui marque ainsi à nouveau son engagement dans le projet et sa volonté de mettre le terrain réhabilité au service de l’agglomération ; la Banque des Territoires qui se positionne encore comme partenaire privilégié des entrepreneurs sur les projets territoriaux ; le fonds CAP3RI dont la mission d’accompagner la mise en place d’une nouvelle économie dans les Hauts-de-France est parfaitement incarnée par le projet financé ; et enfin la SEM Energies Hauts-de-France, très engagée en faveur des énergies renouvelables dans la région. La part significative d’actionnariat public au capital de la société permettra aux centrales financées de bénéficier d’une majoration de leur tarif d’achat de 3€ / MWh conformément au cahier des charges de l’appel d’offres de la CRE qui vise à inciter l’investissement participatif dans ces projets.

Le Groupe Crédit Agricole au soutien du projet

Par ailleurs, Sun’R Power annonce la conclusion d’un financement bancaire auprès du Groupe Crédit Agricole, qui soutient le projet à travers sa filiale dédiée aux financements des infrastructures Unifergie ainsi qu’à travers la Caisse Régionale du Nord de France. D’une durée de 22 ans, ce financement prouve la capacité d’Unifergie, de Sun’R Power et de Finergreen, qui conseille l’entreprise sur le volet financier de cette opération, à structurer un financement de long terme optimisé portant en partie sur la revente de l’électricité sur le marché. Cette structuration est un facteur de succès pour le projet car elle permet de compenser un ensoleillement moindre dû à la géographie septentrionale des projets et de maintenir leur compétitivité. Déjà présent pour financer la première centrale du parc en 2018 et engagé pour financer les deux dernières centrales du parc, le Groupe Crédit Agricole s’affirme comme un soutien indéfectible de Sun’R Power sur ce projet au fil des années. « Nous sommes heureux d’annoncer la finalisation de notre projet de réhabilitation de l’ancienne base de l’OTAN de Cambrai-Niergnies en centrales photovoltaïques. Nous tenons également à remercier nos nombreux partenaires pour avoir rendu ce projet possible et avoir ainsi facilité une transition écologique durable » déclare Antoine Nogier, Président du groupe Sun’R.