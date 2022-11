ECOwind, filiale de BayWa r.e., et EVN construisent la plus grande centrale photovoltaÃ¯que flottante dâ€™Autriche

ECOwind, société du groupe BayWa r.e. et EVN, entreprise de production et de distribution d’électricité, construisent à Grafenwörth la plus grande centrale solaire flottante d’Autriche. L’installation, d’une puissance de 24,5 MWc, pourra alimenter environ 7 500 foyers en électricité verte. Sa mise en service est prévue en février 2023.

Il s’agit de la 15e centrale flottante pour BayWa r.e., leader européen de cette technologie avec 230 MW en service, dont la plus grande centrale d’Europe à Sellingen aux Pays-Bas (41 MW).

Valoriser des plans d’eau inexploités

« Nous sommes très heureux de réaliser ce projet en collaboration avec notre partenaire EVN. Ces solutions énergétiques innovantes permettent de valoriser les plans d’eau inexploités. Dans un contexte où les surfaces disponibles sont limitées, de telles installations sont un complément très précieux aux installations solaires classiques sur les toits ou au sol », explique Johann Janker, directeur d’ECOwind. Johanna Mikl-Leitner, gouverneure du Land, se réjouit : « Nous souhaitons progresser à grands pas dans la protection du climat. Cette centrale contribue à nous rapprocher de nos objectifs dans la lutte contre le changement climatique », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes prêts pour un avenir fondé sur les énergies renouvelables »

« Avec cette centrale photovoltaïque, la commune de Grafenwörth veut être un exemple pour les autres communes en matière d’énergie. Nous sommes prêts pour un avenir fondé sur les énergies renouvelables », déclare le maire et président de l’Association des communes autrichiennes Alfred Riedl. « Cette centrale solaire exemplaire apporte une contribution importante à la réalisation de nos objectifs de développement du photovoltaïque et donc à la protection du climat. Dans le cadre de notre initiative climatique, EVN réduira ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 60 % d’ici 2034 », a déclaré le porte-parole du directoire d’EVN, Stefan Szyszkowitz.

Des projets en développement en France

En France, BayWa r.e. travaille sur un portefeuille de projets solaires flottants à un stade avancé de développement. La société évalue à 10 GW le potentiel des anciennes carrières, plans d’eau inutilisés et sites d’extraction minière dans l’Hexagone. BayWa r.e. se positionne aussi comme prestataire technique pour faire bénéficier à des porteurs de projets tiers de ses solutions solaires flottantes maison en proposant des offres de construction, d’exploitation et maintenance clés en main.