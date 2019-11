STEPSol laurÃ©at de My Innovation isâ€¦catÃ©gorie start-up

La 4ème édition du concours My Innovation Is…a rendu son verdict le 14 novembre dernier. Catégorie Start-up, c’est la jeune société STEPSol qui a remporté le premier prix. STEPSol est une jeune entreprise innovante créée en septembre 2016 en Corse, accompagnée par l’Incubateur Inizià depuis avril 2017. STEPSol développe des micro-STEP solaires – technologie innovante couplant une production photovoltaïque à un stockage hydraulique et gravitaire – afin de fournir une électricité renouvelable et décarbonée de jour comme de nuit dans les territoires ruraux.

STEPSol a porté un programme de R&D avec le laboratoire Sciences Pour l’Environnement de l’Université de Corse – CNRS et le CEA-TECH. Labellisé par le pôle de compétitivité CAPENERGIE, ce programme mené pendant 3 ans s’avère concluant avec des connaissances nouvelles et de la brevetabilité. Aujourd’hui, STEPSol a franchi des étapes clés : des premières récompenses (Lauréat de Vitrine de l’Innovation sur le salon Pollutec, Prix Engie à l’International Cleantech Week d’Annecy), une « entrée en vivier » auprès de la Banque des Territoires après 10 mois d’audit et une augmentation de capital réunissant associés historiques et un nouvel entrant permettant de sécuriser STEPSol jusqu’à la commercialisation de ses premières installations.

« Très grande année d’accompagnement et de préparation du développement de STEPSol auprès de la SATT Sud-Est avec d’abord le consortium French Tech Seed Provence Corse, validé en juillet, puis cette expérience gagnante du My Innovation Is… qui vient récompenser le travail de fond important mené depuis 3 ans » déclare fièrement Didier Pierrat-Agostini, Président de STEPSol.

Encadré

Quid de My innovation is… ?

Initiée par la SATT Sud-Est, la 4ème édition de My Innovation Is… organisée avec l’Université de Corse PASQUALE PAOLI, l’Incubateur de Corse Inizià, et leurs partenaires ENGIE, Pepite Corse et IODA Consulting s’est tenue le 14 novembre 2019 au Théâtre Municipal de Bastia. Depuis 2016, ce concours met en lumière les talents et pépites des Régions Sud & Corse et donne une impulsion à la recherche régionale en offrant une visibilité aux chercheurs et à leurs inventions auprès d’acteurs de l’écosystème technologique industriel. Cette année, 14 chercheurs, doctorants et startuppers, issus des laboratoires publics des Régions Sud & Corse, ont présenté leur innovation lors d’un pitch de 3 minutes chacun devant une audience composée d’acteurs majeurs de l’écosystème de l’innovation incluant entrepreneurs, investisseurs, incubateurs d’entreprises, chercheurs… Les thématiques sont variées : Santé, Environnement, Patrimoine, IA, Digital, Robotique…