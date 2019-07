Enerfip : une nouvelle levÃ©e de fonds pour un modÃ¨le de financement participatif qui fonctionne

Tous les voyants sont au vert pour Enerfip. La barre symbolique des 20 M€ investis dans des projets de la Transition Energétique sur sa plateforme auprès de 15 000 investisseurs particuliers a été franchie et même largement dépassée puisque 2 M€ ont été levés au cours du mois de juin portant ce total à 22 M€. La société se réjouit également d’avoir bouclé récemment un tour de table de 1.2 M€ pour déployer son savoir-faire à l’international . Explications !

Enerfip vient donc de boucler un nouveau tour de table de 1,2 millions d’euros. Cette levée de fonds permettra à la plateforme héraultaise de développer un programme ambitieux d’innovation pour rester à la pointe de la technologie et se diversifier. Si Enerfip a fait ses preuves en permettant aux citoyens d’épargner dans plus de 100 projets solaires, hydrauliques, biogaz et éoliens, dont 3 projets emblématiques d’éoliennes en mer pour 2.5 M€, la Transition Energétique ne se résume pas à la production d’électricité verte. Enerfip souhaite donc se déployer dans les secteurs de l’efficacité énergétique et de l’immobilier durable, deux secteurs clés de la Transition Energétique où les gisements d’économie d’énergie et les besoins de financement sont immenses. Le tour de table permettra aussi de financer la prospection dans d’autres pays européens, afin de profiter à plein dans quelques mois de l’harmonisation réglementaire européenne en cours de discussion. Ce programme devrait conduire Enerfip à créer encore au moins cinq emplois supplémentaires d’ici trois ans.

De la pédagogie en sus du financement

Le positionnement d’Enerfip est particulièrement porteur puisque la niche des énergies renouvelables et celle de l’immobilier sont celles du financement participatif qui sont le plus en croissance. L’approche d’Enerfip est également singulière au sein de l’écosystème du financement participatif. Loin du modèle de plateforme hors-sol, Enerfip se fait fort de se rendre dans les territoires pour accomplir sa mission de pédagogie lors de réunions d’information. Ce travail de terrain permet de faire avancer concrètement la Transition Energétique. Enerfip est aussi la seule plateforme française à avoir proposé aux citoyens d’entrer au capital de projets d’énergie renouvelable, et ce depuis 2017, un avantage compétitif indéniable au regard du dernier cahier des charges de la Commission de Régulation de l’Energie.

Apologie de l’indépendance

Alors que le secteur du financement participatif est entré dans une phase de maturation, avec notamment une vague de concentration et de rachats de plateformes par des grands groupes bancaires en 2018, Enerfip a fait le choix de rester indépendant. Les fondateurs gardent le contrôle de la société, tout en travaillant activement à développer des partenariats structurants avec des groupes bancaires tels le groupe Crédit Agricole ou le groupe BPCE. Ces banques souhaitent en effet ouvrir à leur clientèle patrimoniale la possibilité d’investir sur des projets de leur territoire en faveur de la transition énergétique.

Encadré

Les partenaires d’Enerfip

Sofilaro, la société de capital-risque du Crédit Agricole Languedoc, est actionnaire d’Enerfip depuis 3 ans.

BPI via son programme de soutien et de financement de l’innovation et du développement économique.

Caisse d’Epargne LR a décerné le label « Néo Business CELR » à Enerfip.

Marie Plassart (Cadence Avocats) a conseillé les fondateurs d’Enerfip pour cette levée de fonds.

