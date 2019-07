IRFTS recrute des professionnels pour son nouveau réseau « Installateur Partenaire Pergolas »

La société IRFTS est spécialisée dans la conception et la commercialisation de systèmes de montage pour modules multi-énergies : photovoltaïques, aérothermiques et hybrides. Présente sur le marché de la pergola depuis plusieurs années avec IRFTS SHADOW SOLAR et le lancement

en 2019 de PERGOSOLAR, première pergola biovoltaïque, IRFTS souhaite aujourd’hui soutenir la forte croissance de cette activité par le déploiement à l’échelle nationale d’un réseau de partenaires locaux, directement au contact du client final. Pour accompagner et conseiller les particuliers, IRFTS annonce le recrutement de professionnels pour son réseau Installateur Partenaire Pergolas. L’objectif fixé est d’atteindre la pose de 100 pergolas par mois d’ici fin 2020.

Des outils pour accompagner les professionnels

IRFTS met à disposition des installateurs de son réseau de nombreux outils d’aide à la vente tels que roll-up, catalogues et fiches techniques, vidéos, vêtements personnalisés, documents support pour les visites clients et pergola de démonstration. IRFTS annonce également la disponibilité de fichiers BIM pour l’intégration 3D des pergolas dans les projets d’architecture. Grâce à son site dédié mapergolasolaire.com, à des campagnes d’emailing, de publicité et à une présence importante sur les foires et salons régionaux, IRFTS apporte aux installateurs partenaires des demandes de contacts qualifiés.

Formation et conseils pour les nouveaux installateurs

Véritable ambassadeur d’IRFTS auprès des particuliers, l’installateur Partenaire Pergolas est recruté en fonction de son expertise, de son sérieux et de ses qualités de mise en œuvre. Une demi-journée de formation obligatoire, théorique et pratique, est dispensée aux candidats par les techniciens d’IRFTS, dans les locaux de la société située en région lyonnaise.A l’issue de cette formation, chaque professionnel se voit délivrer le label “Installateur Partenaire Pergolas”.

Service qualité et assistance technique

Lors de la première pose d’une pergola, un contrôle qualité est effectué à l’aide d’un reportage photo. Ce contrôle qualité validé par IRFTS est ensuite renouvelé tous les ans et une trame d’autocontrôle est mise à disposition de chaque installateur. De plus, tous les partenaires bénéficient d’une assistance technique avec un site internet et un support téléphonique dédiés.

