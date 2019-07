CÃ´te dâ€™Or dâ€™Energies : 1 670 000 â‚¬ en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique

La SEML Côte-d’Or Énergies, spécialisée dans le développement des énergies renouvelables, vient de lever 1 670 000 € de fonds nouveaux afin de soutenir ses activités. Elle accueille également deux nouveaux actionnaires : la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts – collège privé des actionnaires) et le SIED 70 (Syndicat d’énergies de la Haute-Saône – collège public des actionnaires). L’accord a été entériné lors d’une Assemblée générale des actionnaires le 3 juillet dernier.

Un partenariat public privé

Côte-d’Or Énergies est une Société d’Économie Mixte Locale (SEML). 7 actionnaires, publics et privés, ont constitué le capital de départ : le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or (actionnaire majoritaire), la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-

Comté, la Caisse régionale du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, la SICAE Est, Dijon Céréales et la SEM Nièvre Énergies. Ils sont rejoints par la Banque des Territoires qui apporte 650 000 € et le SIED 70 qui participe à hauteur de 100 000 €. Le SICECO et la SICAE Est ajoutent respectivement

400 000 € et 90 000 € afin de compléter cette levée de fonds.

Une levée de fonds en faveur de la transition énergétique

Depuis sa création, la SEML Côte-d’Or Énergies œuvre activement en faveur de la transition énergétique. Trois projets éoliens et deux centrales hydroélectriques sont en projet. Grâce à sa filiale BF Énergie, elle investit massivement dans des centrales photovoltaïques en toiture. Cette levée de fonds permettra d’accroitre la capacité financière de la SEML pour développer les projets sur le territoire de la Côte-d’Or, mais aussi en Haute-Saône, territoire de deux actionnaires.

S’ancrer au territoire en y associant les citoyens

Les projets de la SEML, dont les capitaux sont en majorité détenus par les collectivités, s’effectuent dans le cadre de la politique énergétique locale, conduite en particulier par les partenaires publics locaux. Les implantations de production décentralisée d’énergie sont décidées en concertation avec les différents acteurs du territoire et répondent aux besoins d’un indispensable mix énergétique. Les investissements participent ainsi au développement économique du territoire. La SEML Côte-d’Or Énergies investit seule dans des projets ou en partenariat avec des tiers (autres sociétés, particuliers). Les citoyens pourront donc participer activement au développement de leur territoire en devenant propriétaires de sources de production d’énergies renouvelables.

