Connexion au rÃ©seau rÃ©ussie Ã  “La Huella” du projet de centrale solaire menÃ© par le groupe autrichien CCE au Chili

Les travaux de construction de la centrale solaire de 87 mégawatts dans le désert chilien d’Atacama sont en phase finale. Avec l’interconnexion réussie au réseau le 4 mars dernier, le premier pas vers l’exploitation a été franchi. Une fois pleinement opérationnelle, l’énergie produite sera en mesure de répondre aux besoins énergétiques annuels de 90 000 foyers et de réduire les émissions de 155 000 tonnes de CO2 par an. Une réalisation signée par le groupe autrichien Clean Capital Energy (CCE) !

Après plus d’un an de travaux continus, le 4 mars dernier, une étape importante a été franchie dans la construction du parc photovoltaïque “La Huella” dans la commune de La Higuera, dans la région de Coquimbo. Ce jour-là, la centrale, propriété du groupe autrichien CCE, qui implique un investissement de plus de 70 millions de dollars américains, a été connectée au réseau.

L’interconnexion achevée au réseau permet de commencer à alimenter en énergie solaire renouvelable le réseau national et ainsi de remplir les accords d’achat d’électricité. La grande importance de cet événement est expliquée par René Hörwertner, directeur général de CCE Chile SpA, une société du groupe CCE, également en ce qui concerne les activités globales prévues à l’international: “L’interconnexion de l’usine et le transport associé sont une étape importante pour la construction et l’exploitation future d’un portefeuille photovoltaïque totalisant 317 MWc au Chili. ”

La centrale “La Huella”, se compose d’environ 215 000 modules solaires et 13 postes de transformation, situés sur une superficie de 140 hectares. Le raccordement électrique entre la centrale et le poste «Don Héctor» a nécessité la construction d’une ligne 220 kV de 2,75 km. La centrale solaire a une capacité installée de 87 MWc et avec une production annuelle estimée à 221 GWh, suffisamment d’énergie pour couvrir les besoins énergétiques annuels de 90 000 foyers et réduire l’émission de 155 000 tonnes de CO2 par an.

«Depuis notre arrivée au Chili en 2019, le parc solaire de La Huella est le premier des quatre projets photovoltaïques que nous prévoyons de construire d’ici 2023. Cela représente un investissement de plus de 300 millions de dollars, qui fournira environ 317 MWc d’énergie propre, durable et économique pour toutes les communautés du nord et les consommateurs du réseau national », explique le responsable des investissements au Chili et en Amérique latine du groupe autrichien. Notre projet La Huella est destiné à être une contribution à long terme à la communauté de La Higuera, à la région de Coquimbo et au nord du Chili en général. De plus, le projet sera un modèle pour la production d’énergie propre et renouvelable dans la région », conclut René Hörwertner.