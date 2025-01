Enerfip en haut du bilan 2024 du marchÃ© du financement participatif des EnR

En 2024, le marché du crowdfunding à destination des énergies propres s’est replié de 3,72% avec un volume total de 342,2 M€ financé, contre 355,4 M€ un an plus tôt. A lui seul, Enerfip aura orchestré la bagatelle de 157,1 M€ de financement. Avec 77,75 millions d’euros récoltés, le photovoltaïque représente près de 50% du business d’Enerfip avec un taux pondéré de quasi 8%/an. De loin l’énergie la plus sollicitée devant toutes les autres énergies mais aussi l’efficacité énergétique ! A noter une percée du stockage dans ce secteur du crowfunding… Il est difficile de pronostiquer si l’année 2025 restera dynamique en dépit des incertitudes politiques et du contexte économique. « Pour autant, les besoins en financement restent très importants dans les sollicitations que nous recevons, et nous pouvons penser que le 1er semestre sera comparable au S1 2024 qui nous avait permis des financements à hauteur de 65 M€ » assure Julien Hostache.