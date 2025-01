Le groupe Le Triangle dresse son bilan 2024 et dÃ©voile ses perspectives 2025

Dans un contexte économique globalement incertain marqué par des plans sociaux, des restructurations financières et des fermetures d’usines, les perspectives industrielles en France offrent une réalité contrastée. Si certains secteurs peinent à maintenir leur dynamisme, d’autres connaissent une véritable expansion, portée par des mutations économiques et sociétales majeures. Dans ce paysage, le groupe Le Triangle se distingue par une trajectoire en constante ascension. Leader dans le domaine du photovoltaïque agricole, le groupe porte fièrement sa double casquette de charpentier métallique et installateur photovoltaïque et illustre comment l’industrie française peut conjuguer croissance économique, innovation et Transition Énergétique.

2024 aura été une année de réalisations majeures pour le groupe Le Triangle. Avec 5 millions d’euros investis dans de nouvelles machines et la construction de 20 000 m² d’ateliers supplémentaires, l’entreprise a consolidé son outil industriel pour répondre à une demande croissante du marché.

Dynamisme industriel

En 2024, nous avons comptabilisé plus de 15 000 tonnes d’acier transformées dans nos usines du Loir-et-Cher, participant ainsi activement à la réindustrialisation française et au développement du savoir-faire local. Toutes filiales confondues, le groupe a installé 200 MW de puissance photovoltaïque, confirmant notre place parmi les leaders du secteur. Côté recrutement, plus de 200 nouveaux collaborateurs ont rejoint l’équipe cette année, contribuant à renforcer notre expertise et à soutenir notre croissance. 2024 aura également été marquée par de nouvelles croissances externes qui ont permis de diversifier l’offre et d’étendre la présence du groupe sur de nouveaux marchés.

Le monde agricole, toujours au cœur des ambitions à l’instar des filière GMS et industrielle

Côté agricole, avec plus de 1000 bâtiments agricoles photovoltaïques installés cette année, Triangle Énergie et Triangle Élevage continuent de porter fièrement ses racines. Ces deux entités représentent désormais plus de 50% du chiffre d’affaires du Groupe. « Nous nous attachons à proposer des solutions innovantes pensées pour les agriculteurs, en offrant modernisation et rentabilité aux exploitations tout en contribuant à la Transition Énergétique » souligne Amélie Dupart, Cheffe de projet Relations publiques. Côté GMS et industrie, Le Triangle a équipé près de 80 grandes surfaces et sites industriels en ombrières de parking photovoltaïques en 2024. Le Triangle offre des solutions concrètes et un véritable accompagnement en réponse à la loi APER. Ces solutions permettent aux acteurs de la filière de conjuguer performance économique et réduction de leur empreinte carbone.

Un engagement résolu pour l’avenir

Le succès du groupe Le Triangle repose sur des valeurs et des engagements forts, portés par l’ambition de déployer des solutions solaires sur l’ensemble du territoire. En collaborant avec les collectivités locales, les régions et ses partenaires, le groupe contribue à la mise en œuvre d’initiatives ambitieuses en matière de développement économique et écologique. Pour 2025, le groupe prévoit d’accélérer ses ambitions avec un objectif de 25% de croissance supplémentaire. « Nous poursuivons également nos investissements pour anticiper les besoins d’un marché en pleine évolution. Une stratégie claire, associée à des investissements ciblés, peut porter l’industrie française vers de nouveaux sommets » conclut Amélie Dupart.