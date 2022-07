Enercoop Midi-PyrÃ©nÃ©es obtient le label Finansol

Tandis que la 20ème édition du Baromètre de la finance solidaire FAIR / La Croix vient d’être publiée, la société coopérative d’intérêt collectif Enercoop Midi-Pyrénées obtient la labellisation Finansol de ses parts sociales et titres participatifs. Un véritable gage de confiance !

Véritable garantie pour le choix de l’épargnant, le label Finansol vient confirmer la forte utilité sociale et environnementale de la coopérative. L’obtention du label Finansol, l’unique label d’épargne solidaire en France, comme le renouvellement de l’agrément Entreprise Solidaire et d’Utilité Sociale (ESUS) par l’État, sont des gages de la sincérité et de la qualité des démarches d’investissement responsable et de solidarité d’Enercoop MidiPyrénées, qui animent l’ensemble de ses activités. Cette distinction est attribuée par un comité d’experts indépendants sur la base de critères de solidarité, de transparence de l’information ainsi que des frais de gestion ou encore de la promotion active des produits d’épargne solidaire.

Deux façons complémentaires d’investir

Une part sociale (PS) d’Enercop Midi-Pyrénées est une part de capital non cotée en bourse de l’entreprise coopérative. En détenir, c’est être copropriétaire d’une fraction de la coopérative. On est alors « sociétaire », avec le droit de voter en assemblée générale selon le principe « une personne = une voix » au sein des collèges. Une part sociale peut être rémunérée avec un plafond ne pouvant excéder le taux moyen de rendement des obligations, soit 0,27% depuis le 14 janvier 2022, et ouvre droit à l’avantage fiscal IR-PME selon certaines conditions. Un titre participatif (TP) d’Enercoop Midi-Pyrénées est un instrument financier considéré comme des « quasi-fonds propres ». Il offre une rentabilité attrayante avec une part fixe et une part variable dépendant du résultat d’exploitation de l’entreprise coopérative. Il n’ouvre pas de droit de vote mais permet un accès aux informations sur la santé financière et sur les perspectives de développement de la coopérative.

Une épargne aux performances extra-financières financières

Choisir d’investir en direct dans le capital d’Enercoop Midi-Pyrénées ou souscrire des titres participatifs émis par l’entreprise solidaire, c’est permettre à l’épargnant de transformer radicalement l’économie en construisant des solutions durables et éthiques au service de l’intérêt général, de l’humain et de la planète. Les épargnants participent directement au financement des activités de la coopérative d’énergie renouvelable (EnR) : les fonds levés serviront à répondre aux besoins de trésorerie et d’investissement nécessaires au développement de la coopérative comme la création de nouveaux moyens de production d’EnR, de circuits courts ou de solutions répondant aux nouveaux usages de production et de consommation d’électricité. « Nous sommes fiers de recevoir la labellisation Finansol, qui récompense l’implication d’Enercoop Midi-Pyrénées en faveur de l’innovation sociale et environnementale. Les sociétaires et épargnants contribuent ainsi à changer de l’intérieur un secteur clé tel que l’énergie. Leur investissement représente un véritable contre-pouvoir démocratique et financier qui va au-delà de la logique de « créer de l’impact. Nous construisons avec eux une réponse systémique pour développer la nouvelle économie coopérative. » précise Loïc Blanc, coordinateur de la coopérative.

Encadré

Les chiffres clés de l’épargne solidaire de la coopérative

• 2 287 200 € d’épargne solidaire collectée au 31.03.2022

• 4060 sociétaires solidaires au 31.03.2022