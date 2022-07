MontÃ©e en cadence d’une nouvelle ligne de production des pinces de module photovoltaÃ¯que chez Renusol

Renusol a monté en cadence une nouvelle ligne de production de ses pinces de module, multipliant maintenant par quatre sa capacité de production. Selon Alexander Kirsch, directeur général de Renusol, « La nouvelle ligne est un élément important pour augmenter notre offre globale puisque les brides font maintenant partie de quasiment tous nos systèmes ». La ligne de production est en mesure de produire tous les types de brides (la bride universelle « RS1 » et les brides traditionnelles de serrage central et d’extrémité).

Le modèle RS1 de Renusol (réf. 420080 pour le coloris argent et 420080-BE pour le coloris noir) est une bride de module universelle conçue pour toutes les hauteurs de modules cadrés de 30 à 50 mm, et toutes les fonctions. La bride peut être utilisée aussi bien pour le serrage central que pour le serrage d’extrémité. Pour basculer entre le serrage central et d’extrémité, il suffit de tourner la tête de serrage de 90°. La bride RS1 est protégée par un brevet. La bride RS1 de Renusol ainsi que les brides de serrage central et d’extrémité sont compatibles avec tous les rails Renusol. Moins de pièces, une installation plus rapide et une sécurité accrue.