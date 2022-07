Webinaire sur lâ€™Ã©volution des prix de marchÃ© de lâ€™Ã©nergie le 12 juillet prochain

Le Pôle de compétitivité DERBI et la Cleantech Vallée organisent un webinaire mardi 12 juillet 2022 de 11h30 à 12h30 pour parler de l’Evolution des prix de marché de l’énergie. Tout public, cette conférence a pour objectif de décrypter cette actualité chaude et de fournir des réponses concrètes sur les solutions énergétiques existantes fournies par les énergies renouvelables et notamment l’énergie solaire en autoconsommation. L’inscription est requise pour recevoir le lien de connexion :

framaforms.org/evolution-du-prix-du-marche-de-lenergie-webinaire-pole-derbi-cleantech-vallee-1656076047