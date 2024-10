CrÃ©dit Agricole Centre-est/Serfim ENR : un partenariat pour dÃ©velopper des projets photovoltaÃ¯ques au sein du monde agricole

Au printemps 2024, le Crédit Agricole Centre-est et la société Serfim ENR ont officialisé leur collaboration au service de la transition énergétique des territoires. Avec pour objectif commun d’accompagner les agriculteurs dans leurs projets de centrales photovoltaïques, les deux entreprises allient leur savoir-faire en matière de conception, développement, financement et construction d’installations photovoltaïques.

Aujourd’hui, de plus en plus d’exploitants se tournent vers les énergies renouvelables. Au total, le secteur agricole représente 13 % de la production d’électricité photovoltaïque de France, avec plus de 50 000 exploitations équipées. Centrales en toiture, sur des ombrières ou agrivoltaïsme, tous les projets sont étudiés et co-construits sur-mesure au cas par cas avec les exploitants agricoles. Leur concrétisation pourra s’appuyer sur la plate-forme de tiers-investissement SERCA, créée en janvier 2023. Né de l’impulsion commune du Crédit Agricole Centre-est, du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et de Serfim ENR, cet outil d’investissement a pour vocation de repenser les conditions de financement, d’accompagnement et de déploiement de projets photovoltaïques vertueux et durables sur les territoires.

Mobiliser la puissance du groupe pour financer la réalisation des projets PV

Cette nouvelle activité pour SERFIM ENR s’inscrit pleinement dans la ligne de sa raison d’être : contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Ce nouveau partenariat avec SERFIM ENR, qui suit la création de SERCA, est l’illustration parfaite du rôle que joue, depuis de nombreuses années déjà, le Crédit Agricole Centre-est sur le terrain de la transition énergétique : s’adosser à des acteurs de référence, exploiter son maillage territorial pour faire émerger des projets faisant sens localement et mobiliser la puissance du groupe pour financer leur réalisation. En conjuguant leurs forces, SERFIM ENR et le Crédit Agricole Centre-est donnent une impulsion significative au financement de projets locaux, concrets, créateurs de valeur dans les territoires.