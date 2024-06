EnoÃ© lance un financement participatif pour lâ€™installation dâ€™ombriÃ¨res PV sur le parking de la Halle Iraty, Ã  Biarritz

Enoé annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à l’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking de la Halle d’Iraty, à Biarritz. D’un montant de 400 000 euros, la collecte est réservée aux habitants des départements : Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gers et Hautes-Pyrénées.

La levée de fonds voulue par Enoé permet, à ceux qui le souhaitent, de financer l’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking visiteurs de la Halle d’Iraty à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et d’en devenir actionnaires. Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en contribuant à la transition écologique de leur territoire. La participation au financement de ce projet est accessible en ligne, à partir de 100 €, après une inscription préalable sur le site de Lendosphere. Pour Anthony Haddad et Marc Watrin, Co-fondateurs d’Enoé : « Enoé a placé au cœur de sa stratégie l’innovation et l’ancrage local. Une approche qui permet de répondre aux enjeux de sécurisation du prix de l’énergie et d’optimisation des surfaces déjà artificialisées. Le projet du parking de la Halle d’Iraty et son financement participatif en sont une belle illustration. »

Un projet de valorisation du foncier