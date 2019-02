ENER-PACTE atteint les objectifs de sa campagne de crowdfunding

ENER-PACTE, la start-up qui optimise et pérennise les centrales photovoltaïques portées par des non-spécialistes, séduit ses premiers investisseurs et récolte 300 000€ de promesses d’investissement via la plateforme de crowdfunding Wiseed.

ENER-PACTE la start-up lyonnaise accompagnée dès ses débuts par WAOUP, qui propose aux agriculteurs ayant investi dans des centrales photovoltaïques de maximiser les rendements de leurs installations, annonce avoir réussi sa collecte de fonds sur la plateforme de crowdfunding Wiseed. La start-up a récolté en février 2019, 300 000€ de promesses d’investissement, dont 40% provenant d’investisseurs qualifiés. Ce sont ainsi 398 votants qui ont accordé leur confiance à ENER-PACTE saluant « l’espoir de renouveau dans le financement des énergies renouvelables », le caractère innovant du business model, ou la qualité de l’équipe entrepreneuriale.

Accélérer son développement en France et en Europe sur un marché de plusieurs milliards

ENER-PACTE propose un service d’intermédiation sans frais, entre partenaires techniques (matériel, installation et maintenance) et financiers (banque et assurance), auquel s’ajoute une solution technique prédictive via l’intelligence artificielle. Les 300 000€ de promesses d’investissement (dont le montant peut être multiplié jusqu’à deux lors de la collecte finale), s’ajouteront à d’autres fonds collectés en parallèle auprès d’investisseurs historiques et business angels, pour une levée totale d’environ 1,5 million d’euros. Cette somme doit permettre à ENER-PACTE de soutenir sa croissance dans le monde, et continuer d’investir en R&D

« Depuis son lancement, ENER-PACTE ne cesse de croître et de convaincre de nouveaux possesseurs de centrales photovoltaïques. Selon nos projections, nous devrions être à l’horizon 2022, partenaire privilégié de 5000 propriétaires de centrales à travers le monde. Sans cette campagne de financement, nous ne serions pas en mesure de soutenir notre croissance et atteindre ce chiffre. » détaille Rémi Berthon, l’un des cofondateur de la start-up. Le photovoltaïque est un axe fort de la transition énergétique et une source réelle d’énergie renouvelable. Le marché a connu, entre 2008 et 2013, un véritable essor en France, avec l’installation massive de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles et industriels. Près de 420 000 centrales existent aujourd’hui. Le marché d’ENER-PACTE s’élève ainsi à plus d’1 milliard d’euros en France, et plusieurs dizaines de milliards dans les pays limitrophes (Allemagne et Italie notamment).

Porté par une équipe entrepreneuriale internationale (Manuel Emig, David Arfin – créateur de l’offre SolarLease ® de SolarCity, Rémi Berthon), l’entreprise compte aujourd’hui 10 personnes et a signé des projets pour un total de plus que 3 millions de chiffre d’affaires.

