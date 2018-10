Encore quelques jours pour placer votre Ã©pargne dans le projet solaire de NoÃ© (31)

VALOREM a lancé le 19 septembre dernier un financement participatif pour le chantier de la centrale solaire de Noé, située sur une ancienne gravière. Cette opération, réservée aux habitants de Haute-Garonne et des départements limitrophes, est en ligne jusqu’au 30 octobre. Il reste quelques jours pour apporter son écot !

Dans le cadre des appels d’offres nationaux pour le solaire, VALOREM s’est engagé à ouvrir le financement du projet de Noé à la participation citoyenne. Ainsi, depuis le 19 septembre, les habitants de Haute-Garonne et des départements voisins peuvent financer la construction de cette centrale photovoltaïque et placer ainsi leur épargne dans un projet situé près de chez eux. Avec un objectif de collecte de 230 000 €, la campagne a déjà réuni plus de 88 000€, grâce à la participation de 43 personnes qui ont investi entre 50 € et 10 000 €.

Cette opération, la 3ème lancée par VALOREM sur Tudigo, est réservée aux habitants de Haute-Garonne et des départements limitrophes (Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers,). Cette exclusivité territoriale favorise le recours à une épargne en circuit court et permet des retombées économiques directes pour les riverains des projets. Les habitants participent ainsi au financement de l’économie réelle. Ils seront informés des avancées de cette centrale solaire dont ils auront co-financé le chantier.

Reconversion et valorisation du territoire grâce à l’énergie solaire

Le projet développé par VALOREM aux côtés de la commune de Noé s’étend sur 4 hectares, sur les parcelles de l’ancienne gravière remblayée de la société CEMEX. « L’implantation de panneaux photovoltaïques sur ces parcelles inutilisées vient valoriser durablement ce site et profite au territoire. Outre la production d’électricité verte et les retombées économiques perçues par les collectivités, chaque habitant a la possibilité, tout en réalisant un placement intelligent et local, de montrer son attachement à la transition énergétique », souligne Jean-Yves Grandidier, président de VALOREM.

Fort d’un ensoleillement important, ce projet de 2,5 MWc produira chaque année l’équivalent de la consommation de 4 800 personnes, soit presque deux fois les besoins des habitants la commune de Noé (hors chauffage et eau chaude électrique). Si cette quantité d’électricité était produite par des centrales à combustible fossile comme le gaz, elle émettrait dans l’atmosphère plus de 1 500 tonnes de CO2 par an. Le début des travaux est prévu au printemps 2019 pour une mise en service en juillet 2019. Cette opération marque une nouvelle fois l’attachement du groupe VALOREM au territoire des Midi-Pyrénées où son agence de Carcassonne développe 90% de ses projets photovoltaïques sur des sites dégradés tels que des anciennes carrières.

