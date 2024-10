elmy agrÃ¨ge sa premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que flottante Ã  Saint Savin (38)

elmy, énergéticien français 100% renouvelable, confirme son expertise en matière de valorisation des énergies renouvelables. L’entreprise vient en effet d’annoncer la signature d’un contrat d’agrégation avec la centrale photovoltaïque flottante située à Saint Savin en Isère. Cette centrale se classe parmi les cinq plus grandes installations photovoltaïques flottantes de France.

La commune de Saint Savin, la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, et le Crédit Agricole Energies Renouvelables, ont fait confiance à la SEM énerg’isère, accompagnés par Egrega, pour le développement et l’exploitation de ce projet emblématique. Ce site, d’une capacité totale de 11 MWc, est installé sur un plan d’eau apparu lors de l’exploitation d’une carrière de sable et produira environ 13,5 GWh par an. Cela représente l’équivalent de la consommation d’environ 6 000 habitants, soit 1,5 fois la population de la commune. La centrale se distingue par son caractère innovant, utilisant une technologie qui respecte les contraintes environnementales du site. Ce dispositif sur site dégradé permet d’assurer une haute performance tout en évitant un nouvel impact sur les sols.

Cet actif de production s’ajoute aux autres actifs qui ont rejoint récemment elmy, notamment la centrale éolienne de Quilly de BayWa.re, et les parcs éoliens de Terravent en sortie d’obligation d’achat. Avec l’agrégation de ces nouveaux sites, elmy renforce son engagement et son expertise historique dans la valorisation marché des énergies renouvelables, tout en sécurisant un approvisionnement vert et français pour ses clients professionnels et particuliers, avec un volume total de 450 GWh agrégé pour 2025.