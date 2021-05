AREP solarise les espaces de stationnement de la gare NÃ®mes Pont-du-Gard

Un an et demi après sa mise en service, la gare écodurable de Nîmes Pont-du-Gard met en service les ombrières de ses espaces de stationnement dotés de près de 8000m² de panneaux photovoltaïques d’une puissance d’1,4 MWc. Explications !

Dernière-née des gares françaises, Nîmes Pont-du-Gard illustre le champ des possibles de la gare de demain en tant que véritable hub énergétique. Ce projet représente pour AREP une concrétisation supplémentaire de sa démarche environnementale EMC2B à travers son expertise solaire.

La première gare certifiée par le label « Bâtiment Durable Occitanie ».

Site exemplaire en matière de respect de l’environnement et de la biodiversité, Nîmes Pont-du-Gard – éco-conçue par AREP et l’atelier d’architecture de SNCF Gares & Connexions – est une gare vertueuse. En complément de la réduction des besoins énergétiques du bâtiment-voyageurs, la gare a doté de panneaux solaires les ombrières du parking paysager, couvrant 550 places sur 750, et produisant l’équivalent de la consommation d’électricité de près de 700 foyers français en moyenne, soit 1 950 000 kWh par an. Cette installation a été mise en service en avril 2021. Nîmes Pont-du-Gard participe ainsi à l’amélioration du mix énergétique territorial en réinjectant l’électricité excédentaire produite dans le réseau électrique national d’Enedis. Par ailleurs, la consommation d’énergie des locaux de service de la gare est inférieure de plus de 30% au niveau réglementaire. L’installation photovoltaïque des ombrières a été lauréate de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) de juin 2019 et Nîmes Pont-du-Gard a été la première gare certifiée par le label « Bâtiment Durable Occitanie ».

AREP et l’énergie solaire : matière à architectures frugales et innovantes

Les énergies renouvelables font partie des grands défis stratégiques et écologiques d’AREP. Ils se traduisent notamment par le développement de solutions simples et élégantes, comme des systèmes solaires architecturaux et paysagers. « AREP accompagne le déploiement de systèmes de production d’énergie solaire en concevant des projets architecturaux qui s’affranchissent des énergies fossiles à la faveur des énergies renouvelables », explique Emilie Hergott, directrice Environnement & Numérique d’AREP. « Nos concepteurs ont appris à dompter les vertus de cette peau productive et l’intégration de capacités de production d’énergies photovoltaïques sur un patrimoine neuf ou existant est bel et bien un enjeu amené à s’intensifier. Les énergies renouvelables sont une matière formidable à architectures frugales et innovantes ». L’installation des ombrières photovoltaïques de la gare de Nîmes Pont-du-Gard a été conçue en toute logique suivant la démarche EMC2B (pour Énergie – Matière – Carbone – Climat et Biodiversité), prisme à travers lequel AREP s’impose de concevoir et d’analyser ses projets, comme d’en mesurer la performance énergétique.

Encadrés

L’opération en détails

Objectifs de la mission menée par AREP pour les ombrières photovoltaïques de Nîmes Pont-du-Gard :

Conception des ombrières photovoltaïques

AMO pour la mise en œuvre de la concession

Caractérisation de l’installation :

Réinjection totale avec complément de rémunération

Surface modules photovoltaïques 8 000m²

Investissement tiers Effia Stationnement / Reservoir Sun

Puissance 1,4 MWc sans stockage

Production 1 950 000 kWh/an (soit consommation équivalente de près de 700 foyers)

Revente 100%

Partenaires solaires

Reservoir Sun : sous-traitant d’Effia Stationnement – opérateur photovoltaïque, travaux de réalisation et exploitation des ombrières (revente de l’électricité produite, entretien et maintenance)

: sous-traitant d’Effia Stationnement – opérateur photovoltaïque, travaux de réalisation et exploitation des ombrières (revente de l’électricité produite, entretien et maintenance) GCL : panneaux photovoltaïques

Kaco : onduleurs

Quid de l’AREP ?

Fondée en 1997, AREP est une agence d’architecture pluridisciplinaire, filiale de SNCF Gares & Connexions. L’agence intervient et innove dans tous les métiers essentiels au renouveau de l’architecture et des territoires, de la conception architecturale, urbaine et paysagère à l’ingénierie en passant par le design, le conseil en programmation et le management de projet. Dirigée par Raphaël Ménard depuis 2018 et engagée pour la transition écologique notamment via son référentiel EMC2B, AREP apporte des réponses concrètes aux enjeux majeurs de l’urgence écologique. AREP compte près de 1000 collaborateurs de 30 nationalités différentes, en France et l’international et son chiffre d’affaires la place en tête des agences d’architecture en France.

Quelques chiffres-clés de l’expertise solaire d’AREP :

30 projets intégrant de la production photovoltaïque

17 MWc en faisabilité en France et à l’international

2,5 MWc en construction